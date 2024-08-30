中医养生夜校一课难求 “到医院上课”成新潮流

“暑假里的中医课程太火爆了，幸好我的手速快，5分钟不到就被抢完了！”在浙江绍兴，初入职场的“00后”许红受访时说，由于工作关系，自己经常盯着电脑，导致颈椎不舒服，看到绍兴夜校推出了中医课程，她毫不犹豫上线抢课。

眼下，各地夜校持续火热，上班族纷纷走进自己心仪的“学校”充电。随着人们对中医养生的兴趣日益浓厚，下班后“到医院上课”已成为一种新潮流。

专业中医师讲解艾灸穴位、教大家艾灸条制作方法，学员们现场体验艾灸……在浙江绍兴城东医院，许红不仅了解到身体重要穴位，还学到如何科学艾灸。她在事后谈及，“相比在普通的场所，到医院上夜校、学中医养生知识，让人感觉很靠谱、很放心”。

从绍兴夜校看，仅8月份就推出5次中医养生课程，涉及越医文化、三伏天养生、穴位认知、舌相辩证、识别体质等内容。据相关负责人介绍，每次课程都是满员的，中医养生受到了年轻人的追捧。

当“夜校”之风刮进医院，许多医疗机构利用其丰富的中医资源，在夜间化身“学校”，开设公益养生课程。

夜幕下，嵊州市中医院的公益夜校培训班上，一群来自各行各业的青年学员在专业老师指导下练习养生桩。学员张余炜表示，“白天上班坐姿多，晚上就想多锻炼，而且养生桩是一种中医养生方法，很适合我们上班族”。

担任授课老师的尹槐红已有近40年习拳经验，他表示，站桩养生可以增加肌肉的灵活性，改善气血循环，人们通过实践，能缓解一整天的疲劳感，达到身心放松和助眠的效果。

“两手向上、向前划弧，随即十指弯曲成虎爪……”在浙江省立同德医院古色古香的大厅内，身着练功服的中医专家指导数十位学员学习五禽戏。这是该医院今年新开设的“养生夜校”第一期课程，通过传授五禽戏、八段锦等中华养生导引术，帮助民众祛病强身。

据介绍，该医院第一期“养生夜校”火爆收官后，9月起又将推出第二期课程，涉及易筋经、肩颈操、经络拍打操等。由于此前很多人抢不到课，第二期课程还将进行直播，鼓励更多人参与到中医养生行动。

在快节奏的现代生活中，人们忙于工作、学习和社交，而随着中医养生理念的普及和深入人心，中医养生夜校在全国多地应运而生，圈粉无数。

从今年看，浙江中医药大学附属第二医院推出“新健康”青年夜校·上工学堂，中医养生、中医美容等课程一经推出，就被“秒抢”；上海中医药大学附属曙光医院开设中医课程，针对年轻白领推出强筋健骨保健康课；北京小汤山医院开设“健康夜校”，正脊美形调理、中医技能实操等课程吸引诸多青年参与……

分析人士认为，医疗机构作为汇聚专业人才和知识的场所，是年轻人探索中医养生的理想地点。在“夜校热”的催化下，“到医院上课”还能满足人们学习充电与身心健康的双重需求。(完)