上海：新学期临近 眼科及口腔门诊迎就诊高峰

临近开学，上海各大医院的眼科门诊和口腔门诊迎来了中小学生的就诊高峰，不少家长带着孩子检查视力或矫正牙齿，为迎接新学期做准备。

上午九点，记者在复旦大学附属金山医院眼科门诊看到，不少家长带着孩子来检查视力。市民何女士告诉记者，因为儿子暑假在家看电视、看手机的时间较长，所以担心眼睛会出问题，今天特地带儿子来医院看医生。

据悉，近期复旦大学附属金山医院眼科门诊量较往常增加了三四倍，检查出近视或度数增加的小患者不在少数。医生表示，引起孩子近视的常见原因有遗传和不良用眼习惯两类。其中，不良用眼习惯占多数。

对此，复旦大学附属金山医院眼科主任医师李涛表示，必要时要采取相关治疗和预防措施。“对部分已经近视的小朋友，我们需要做一些比较积极的治疗措施，包括使用低浓度阿托品滴眼液，或者说戴近视防控的眼镜，包括框架眼镜或者是OK镜等措施。对于没有近视的小朋友，需要做更多的预防措施，主要是端正读写姿势，做到一拳一尺一寸，同时需要小朋友合理用眼、间断用眼，有时间在户外多活动。”

而在上海金山区牙病防治所的儿童口腔门诊，近期也迎来一波就诊高峰。记者了解到，大部分家长都想在开学前把孩子的牙病治好，以免影响学习和生活。

“女儿现在乳牙换新牙的阶段，发现乳牙有几颗蛀了，新牙还没长出来，今天过来将蛀牙先补一补，正好在开学之前把牙齿都弄好。”市民于先生介绍。

上海市金山区牙病防治所门诊负责人肖晗表示，龋齿是儿童最常见的口腔慢性疾病，家长不能大意，如果不及时治疗，很容易发展成牙髓炎、根尖炎，严重影响孩子的口腔健康及学习、生活。而且家长早晚刷牙时，要对孩子进行口腔检查，主要看有没有食物嵌塞，有没有牙齿发黑，有没有牙龈起脓包等情况，出现上述问题，都建议及时来医院就诊。(完)