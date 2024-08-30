被低估的藻类食物你了解吗？

凉拌海带丝、海带炖排骨、裙带菜豆腐汤、紫菜鸡蛋汤、海苔片……这些我们日常饮食中常见的菜,其中的主角食材都来自一类食物——藻类。别看它貌不惊人，但营养价值却十分丰富，还特别爽口解腻，尤其用来配肉吃很合适。事实上，藻类是无胚、自养、以孢子进行繁殖的低等植物，作为大自然的馈赠，其营养价值不断被人们所认识，逐渐成为居民餐桌上重要的菜品之一，本文就带大家探秘藻类的营养价值。

1.高蛋白、低热量

藻类中的蛋白质含量很高，如干制海带中含有6%-8%，裙带菜达14%-21%，紫菜竟高达24.5%；

藻类还富含膳食纤维，粗纤维的含量高达3%-9%。

另外，其药用价值已经经过研究证实，经常食用海藻，对于预防高血压、溃疡病以及消化道肿瘤等均有明显功效。

2.矿物质和维生素的宝库，含碘量尤其高

藻类中含有多种人体必需矿物质，如钾、钙、钠、镁、铁、硅、锰等，其中，铁、锌、硒、碘等含量相对丰富，而这些矿物质都与人的生理活动有着密切联系。各种藻类均富含碘，其中海带是地球上含碘最丰富的生物资源，每100克海带（干）中碘含量可达36毫克。维生素B2、维生素C、维生素E、胡萝卜素、烟酸和叶酸等在海藻干品中含量也较为丰富。

3.富含生物活性多糖，有效防止血栓形成

藻类细胞间为黏质多糖、醛酸多糖和含硫多糖，不同的藻类各有差异。细胞内也含有丰富的多糖，如螺旋藻主要含葡聚糖和多聚鼠李糖。尤其是海藻中所含的一种岩藻多糖，可以阻止人体红细胞的凝聚反应，有效地防止血栓形成和降低血液黏稠度，对于心血管病人有较好的食疗作用。