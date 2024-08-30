研学游乱象迭出，该怎么办

最近，媒体曝光了研学的一些乱象，引起舆论关注。这些乱象包括且不限于：价格昂贵，师资水平不高，研学机构缺乏专业资质，管理混乱等。在一些社交平台上，“月入一万不够研学7天”“研学游变‘到此一游’”“比普通旅游团贵两三倍”之类的吐槽，也颇为常见。

从价格来看，研学团的费用远高于一般的旅游团，也比自助游要贵得多。这笔钱到底花在哪里，很多家长和学生也说不清楚。媒体报道，某学校组织的暑期夏令营的价格表显示，3天2晚的活动价格皆在人均2000元以内，4晚以上的产品价格在3580元/人至5680元/人不等；出国的研学团就更贵了，6天5晚的新加坡夏令营价格为13980元/人。这对不少普通家庭来说，是一笔大开支。虽然有不少机构表示，研学的高昂费用，主要用来请专业的讲师。但在不少人看来，一些研学机构的讲师水平并不令人满意，并不能达到理想的研学效果。

顾名思义，研学游就是在游玩中学习，在研究中游玩，以实现寓教于乐的目标。近年来，研学游特别火爆，很多商家认准了庞大的市场与家长们的迫切需求，尽管自身缺乏专业资质，也不懂研学，也会开设各种名目的“研学团”。至于研学讲师，有些从导游转行而来，有些则是在校大学生，或缺乏学术水准，或不懂如何与孩子沟通，难免会造成上述研学乱象。

值得注意的是，如今不少研学游都涉及文化领域，不仅故宫、颐和园、莫高窟等经典“打卡地”会成为研学团的首选地，还有一些机构打造“山西古建筑研学”“洛阳考古与历史研学”之类的项目，价格也不便宜。但是，如何向非专业的孩子们介绍那些艰深的学问，并不容易。

现实中，一些“精品团”确实能请来专业、资深的讲师，甚至一些知名大学教授也会参与其中，但收费往往很高。另一个极端，就是打着“研学”旗号的各种商家商业行为，其实只是带着孩子们走马观花地闲逛，恐怕学不到真东西。

一些博物馆对研学团的态度也比较“暧昧”。博物馆自然希望更多年轻人能对文化产生兴趣，却又担心混乱的研学团干扰馆内秩序。网上也不时出现一些游客吐槽研学团的孩子太吵闹、影响其他人参观体验。

从“文化消费”的维度，研学游背后的市场情况较为复杂。不少给孩子报名的家长，都属于高薪群体，甚至有商家专门做“高端市场”，专注去赚“高净值人群”的钱。这些家长往往还特别舍得给孩子花钱，哪怕他们知道研学的效果未必有多好，也愿意拿出不少钱给孩子报名。还有一些家长见其他家长报了研学团，在跟风与攀比心理之下，也不会在研学游上吝惜金钱。

事实上，监管部门对于研学行业早有规范。早在2016年，教育部等11部门就曾经发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》，提到研学要坚持公益性原则，“研学旅行不得开展以营利为目的的经营性创收，对贫困家庭学生要减免费用”。

但在现实中，研学市场非常庞大。消费能力强的家庭，会对研学的“服务品质”有更高要求，自然难以再遵循公益性原则。根据市场情况来调整研学的目标与方法，这本来也是符合实际需求的，只是要让价格对得起研学项目的水平，才能赢得家长的长期支持。

博物馆、历史古迹等文博场所，确实应该是研学团展开活动的地方，但只有优质的研学团，才对得起祖先为后人留下的文化财富。说到底，研学游到底好不好，不应由研学机构来评判，而是由学生与家长来判断。家长对此应该有清醒的认知，选择真正适合孩子的研学项目，不盲目跟风，才是一条正道。