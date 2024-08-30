紧扣服务二字扩大消费增量

当前，服务消费已成为我国居民消费增长最快、热点最多、潜力最大的领域，市场规模持续扩大。服务消费本质上是一种体验型消费，推动服务消费高质量发展，必须从实现人的美好生活需求出发，紧扣“服务”二字做文章。

暑期即将结束，中秋国庆假期又将接档，服务消费表现值得期待。自2023年8月服务零售额指标发布以来，服务消费持续好于商品消费，今年前7个月服务零售额同比增长7.2%，增速比同期商品零售额快4.1个百分点。作为居民消费的重要增量来源，服务消费对整个消费市场的带动作用明显。

当前，服务消费已成为我国居民消费增长最快、热点最多、潜力最大的领域，市场规模持续扩大。服务消费涵盖的范围很广，文化、旅游、体育、餐饮、养老、托育等都包含在其中。我国居民消费支出中，服务性消费由2013年的人均5246元增长到2023年的12114元。今年上半年，服务性消费支出占人均消费支出的比重达到45.6%，比上年同期提高了1.1个百分点。中国消费者协会的一项调查显示，消费者对于服务消费的关注度要高于商品消费。

服务消费快速发展，有其内在规律性。居民消费升级一般遵循“非耐用品—耐用品—服务消费”的路径。服务消费规模的扩张，不仅是居民消费水平提高的表现，也是消费结构优化升级的特征。根据发达经济体的经验，当人均GDP迈过1万美元大关时，消费升级的进程会显著加快。我国有14亿多人口，人均GDP连续3年超过1.2万美元，伴随居民收入增长和中等收入群体规模扩大，服务消费潜力将加快释放。

促进服务消费，是推动经济高质量发展、满足人民高品质生活需要的着力点。中共中央政治局会议要求，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。国务院近期印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，首次专门就服务消费发展作出系统全面部署。

从供需两端看，我国服务消费的发展具有坚实基础，供给数字化、需求品质化、主体年轻化成为重要发展趋势。一方面，随着大数据、5G、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，占据国民经济“半壁江山”的服务业数字化转型升级趋势明显，线上线下加快融合，新业态新模式不断涌现，从供给端为服务消费拓展了空间。另一方面，人口结构变化和社会需求转换中蕴藏着消费新动能。年轻消费群体逐渐成为消费主力，他们更加注重个性表达、情感价值和社交需求，兴趣消费成为“新刚需”。同时，随着人口老龄化进程加快，多层次多样化的养老服务等需求也在日益增长。

与发达国家相比，我国服务消费占居民消费的比重仍然偏低。与居民日益增长的服务消费需求相比，高品质服务供给明显不足。比如，文化旅游方面，一些地区文旅项目同质化严重，文化内涵和地方特色挖掘不足；一些景区的道路、厕所、停车场、充电设施等还存在短板；不合理低价游、虚假宣传、强制消费等侵犯消费者权益的行为不时发生。养老家政方面，养老照护、老年助餐、居家助老等服务业态不够丰富，医养康养结合的服务供给不足，老年用品和相关服务的标准体系还有待完善；家政市场“小散乱”，好阿姨“不好找、用不起、留不住”；等等。无论从发展阶段还是消费趋势上看，服务消费扩容提质都有较大空间。

未来，服务消费规模进一步扩大、占比进一步提升将是大势所趋。服务消费本质上是一种体验型消费，推动服务消费高质量发展，必须从实现人的美好生活需求出发，紧扣“服务”二字做文章。简而言之，就是要扩大服务供给、提升服务质量、优化服务体验，让人们安心放心舒心消费，激发服务消费潜力，为经济高质量发展提供支撑。