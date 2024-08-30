本报北京8月29日电（记者 金振娅）国家卫生健康委29日发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国人均预期寿命达到78.6岁，孕产妇死亡率下降到15.1/10万，婴儿死亡率下降到4.5‰，均为历史最好水平。

公报显示，我国卫生资源总量持续稳步增长。2023年末，全国医疗卫生机构总数1070785个，比上年增加37867个，其中医院38355个，比上年增加1379个。全国床位1017.4万张，比上年增加42.4万张。2023年每千人口医疗卫生机构床位达7.23张。2023年末，全国卫生技术人员总数1248.8万人，比上年增加83.0万人，其中医院卫生技术人员772.3万人。2023年，每千人口执业（助理）医师3.40人，每千人口注册护士4.00人，每万人口全科医生3.99人。

根据公报，我国医疗服务提供量和效率同步提升。2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次95.5亿，比上年增加11.3亿人次，居民平均到医疗卫生机构就诊6.8次；入院人次30187.3万，比上年增加5501.1万人次。2023年，乡镇卫生院诊疗人次13.1亿，比上年增加1.0亿人次；入院人次3992.1万，比上年增加753.0万人次。社区卫生服务中心诊疗人次8.3亿，入院人次480.4万；社区卫生服务站诊疗人次2.1亿。村卫生室诊疗人次14.0亿，比上年增加1.2亿人次。

公报还显示，我国次均医疗费用控制略有成效。2023年，医院次均住院费用10315.8元，按可比价格下降5.2%；次均门诊费用361.6元，按可比价格上涨5.3%。2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元，其中政府卫生支出占26.7%，社会卫生支出占46.0%，个人卫生支出占27.3%。人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占GDP的比例为7.2%。

在中医药服务、疾病预防控制和公共卫生工作等方面，公报显示，2023年，全国中医类医疗卫生机构总数92531个，比上年增加12212个；床位比上年增加14.4万张；中医药卫生人员总数104.5万人，比上年增加12.6万人；总诊疗人次15.4亿，比上年增加3.1亿人次。