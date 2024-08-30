戒烟能让心血管风险减半

科技日报北京8月29日电 （记者张佳欣）29日在2024年欧洲心脏病学会年会上发表的一项研究中，来自法国比沙-克劳德·伯纳德医院的研究人员发现，稳定型冠状动脉疾病患者在确诊后的任何时间点戒烟，都能将发生重大心血管事件的风险降低近50%。相比之下，只减少吸烟量的患者在心血管风险方面的变化微乎其微。

国际稳定型冠状动脉疾病患者的长期前瞻性观察注册研究评估了吸烟状况对冠状动脉疾病患者心血管事件的影响。该研究登记了32378名冠状动脉疾病患者，并分析了他们在5年随访期间发生的主要不良心血管事件（MACE），包括心血管死亡或心肌梗死的情况。

研究显示患者在被诊断出冠状动脉疾病后平均6.5年被纳入研究：纳入时，13366名（41.3%）从未吸过烟，14973名（46.2%）曾经吸过烟，4039名（12.5%）当前还在吸烟。在曾经吸过烟的人中，有72.8%的人在冠状动脉疾病确诊后的一年内戒烟，有27.2%的人在后续年份中戒烟。研究人员表示，确诊后的第一年是戒烟的关键窗口期。

结果表明，在冠状动脉疾病确诊后戒烟的患者，无论他们在何时戒烟，其心血管状况均显著改善，MACE的风险降低了44%。而减少吸烟的吸烟者，与未改变吸烟习惯的吸烟者相比，MACE的风险并未显著改变。冠状动脉疾病确诊后，每多一年持续吸烟，MACE的风险就会增加8%。

不过，尽管与吸烟者相比，戒烟者的MACE风险迅速显著降低，但即使戒烟多年，他们的心血管风险也无法达到从未吸烟者的水平。