“饿死”乳腺癌细胞的方法找到

科技日报北京8月29日电 （记者张梦然）美国冷泉港实验室研究人员找到了一种方法，可剥夺癌细胞的重要营养物质及其备用供应。在对乳腺癌细胞、患者衍生组织模型和小鼠进行的实验中，这种方法“饿死”了乳腺癌细胞并缩小了肿瘤。该研究发表在最新一期《自然·代谢》杂志上。

癌细胞“食欲旺盛”，营养物质是它们生存无法缺少的。科学家一直希望通过切断癌细胞的“饮食”来阻止肿瘤生长。但这些细胞很狡猾，它们经常会找到新方法来获取营养，如重新编程新陈代谢并切换到备用食物供应链。

恶性癌细胞会贪婪地消耗名为谷氨酰胺的氨基酸。它们利用这种重要的营养物质来产生生长和复制所需的能量和物质。先前研究表明，让癌细胞缺乏谷氨酰胺或阻止其转化为代谢物可遏制其生长。然而，在近期的临床试验中，乳腺癌患者并没有从中获益。这表明乳腺癌细胞可适应并能找到一种没有谷氨酰胺的生存方式。

最新研究发现，乳腺癌细胞通过开启一条通路来应对谷氨酰胺缺乏。该通路会产生一种关键代谢物——α-酮戊二酸，这种代谢物通常来自谷氨酰胺，这使得癌细胞能继续产生能量和构建材料。

在这一基础上，研究人员开发出新方法，能在抑制代谢途径的同时，针对它们的适应性做出反应。这种方法成功“饿死”了实验室培养皿中的乳腺癌细胞，并有效治疗了小鼠的肿瘤。通过联合治疗，肿瘤停止生长，甚至逐步缩小。

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癌细胞是一种变异细胞，它的最大杀手锏，就是无限增殖。科研人员一直想遏制乃至消灭这种“食欲旺盛”的细胞。此前，不少研究团队也在癌细胞营养物质获取上做文章，希望能在不影响正常细胞的前提下“饿死”它们。但癌细胞的适应性强，一条路不通，它们就找另外一条路，很难真正被“饿”到。此次研究发现，如果能够抑制乳腺癌细胞为适应谷氨酰胺缺乏而开启的代谢通路，就能堵住它们用其他方式“进食”之路。未来，我们或许真的能精准地“饿死”讨厌的癌细胞。