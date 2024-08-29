直播预告：湿气重易长胖？ 专家详解中医减肥那些事

超重问题、肥胖问题是重大的公共卫生问题。为此，国家卫生健康委、全国爱卫办、教育部等16个部门联合启动“体重管理年”活动。为了进一步提升公众体重管理意识，让科学化、专业化和精准化的体重管理科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“‘管’好体重 一起行动”系列科普直播。

众所周知，肥胖不只是体型问题，更与多种疾病密切相关。近年来，针灸减肥和埋线减肥等具有中医特色的减肥手段也开始流行。那么，中医是如何认识肥胖的？哪些体质的人容易发生肥胖？中医如何应对肥胖？

8月30日15:00，北京中医药大学东直门医院针灸科主任医师倪金霞、北京中医药大学东直门医院肾病内分泌科副主任医师赵丽将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解“中医如何帮你控好体重”的科普知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

倪金霞，北京中医药大学东直门医院针灸科主任医师、教授、博士生导师、博士后合作导师，中国整形美容协会中医美容分会常务理事及养生延衰专业委员会主任委员（第一、第二届），北京中医药养生保健协会常务理事及适宜技术专业委员会主任委员，北京针灸学会监事，北京中西医结合学会生殖医学专业委员会常务委员，中华志愿者协会中西医结合专家志愿者委员会针灸推拿科专业组常务委员，国家自然科学基金项目等评审专家，《World Journal of Acupuncture-Moxibustion》、《现代中医临床》、《中国中医药导报》编委，《北京中医药大学学报》、《Journal of Traditional Chinese Medical Sciences》审稿专家等。

赵丽，北京中医药大学东直门医院肾病内分泌科副主任医师，中华中医药学会名医学术研究分会青年委员，中华中医药学会糖尿病分会青年委员，世界中医药联合会糖尿病专业委员会理事。

如何收看直播：

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