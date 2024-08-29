关于睡眠的那些事，你了解吗？

根据《2024年中国居民睡眠健康白皮书》显示，当前国人普遍存在睡眠时长不足与睡眠障碍问题，平均睡眠时长仅为6.75小时，且有超过四分之一的人群夜间睡眠不超过6小时。

为什么越来越多的人受到失眠困扰？睡前玩手机真的会影响入眠吗？睡眠监测手环真的有用吗？北京大学第六医院睡眠科副主任范滕腾为您解答。