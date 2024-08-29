国家卫健委：我国人均预期寿命达到78.6岁

人民网北京8月29日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近日，国家卫生健康委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》。根据《公报》，我国人均预期寿命达到78.6岁，孕产妇死亡率下降到15.1/10万，婴儿死亡率下降到4.5‰，均为历史最好水平。

《公报》显示，卫生资源总量持续稳步增长。2023年末，全国医疗卫生机构总数1070785个，比上年增加37867个，其中医院38355个，比上年增加1379个。全国床位1017.4万张，比上年增加42.4万张。2023年每千人口医疗卫生机构床位达7.23张。2023年末，全国卫生技术人员总数1248.8万人，比上年增加83.0万人，其中医院卫生技术人员772.3万人。2023年，每千人口执业（助理）医师3.40人，每千人口注册护士4.00人，每万人口全科医生3.99人。

2023年末，全国共有乡镇卫生院33753个，床位150.5万张，卫生人员160.5万人，与上年比较，床位增加4.9万张，人员增加7.5万人。全国共有社区卫生服务中心（站）37177个，卫生人员77.8万人，卫生人员数比上年增加6.0万人。全国共有村卫生室581964个，在村卫生室工作的人员132.7万，其中执业（助理）医师和持乡村医生证的人员110.8万人，与上年比较，执业（助理）医师增加0.6万人。

《公报》指出，医疗服务提供量和效率同步提升。2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次95.5亿，比上年增加11.3亿人次，居民平均到医疗卫生机构就诊6.8次；入院人次30187.3万，比上年增加5501.1万人次。其中，医院总诊疗人次42.6亿，入院人次24500.1万。全国医院病床使用率79.4％，其中，公立医院86.0%。医院出院患者平均住院日为8.8日，其中公立医院为8.4日。

2023年，乡镇卫生院诊疗人次13.1亿，比上年增加1.0亿人次；入院人次3992.1万，比上年增加753.0万人次。社区卫生服务中心诊疗人次8.3亿，入院人次480.4万；社区卫生服务站诊疗人次2.1亿。村卫生室诊疗人次14.0亿，比上年增加1.2亿人次。

《公报》表明，次均医疗费用控制略有成效。2023年，医院次均住院费用10315.8元，按当年价格比上年下降5.0%，按可比价格下降5.2%；次均门诊费用361.6元，按当年价格比上年上涨5.5%，按可比价格上涨5.3%。2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元，其中：政府卫生支出占26.7%，社会卫生支出占46.0%，个人卫生支出占27.3%。人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占GDP的比例为7.2%。

在中医药服务、疾病预防控制和公共卫生工作等方面，根据《公报》，2023年，全国中医类医疗卫生机构总数92531个，比上年增加12212个；床位比上年增加14.4万张；中医药卫生人员总数104.5万人，比上年增加12.6万人；总诊疗人次15.4亿，比上年增加3.1亿人次；出院人次4981.0万，比上年增加1119.7万人次。专业公共卫生机构卫生技术人员80.8万人，比上年增加2.8万人。加强重大疾病与健康危害因素控制，血吸虫病、地方病、慢性病、职业病防治工作等取得积极进展。2023年，在基层医疗卫生机构接受健康管理的65岁及以上老年人数13545.7万。