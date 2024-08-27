直播预告：警惕儿童肿瘤 了解精准治疗

在大众认知中，肿瘤往往被视为中老年人群更易罹患的恶性疾病。但儿童也会罹患肿瘤，早期多以不明原因发热、头痛、腹痛或者发现肿块就诊。针对儿童肿瘤的治疗包括手术、化疗、放疗等多种手段。

8月28日10:00，首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科名誉主任王焕民，首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科副主任杨维将做客科普直播间，就大家关心的儿童肿瘤的相关内容进行分享。

专家简介：

王焕民，主任医师、教授、博士生导师，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科名誉主任。

现任国家卫生健康委儿童恶性肿瘤外科专家委员会副主任委员、国家卫生健康委能力建设和继续教育儿科学专委会血液肿瘤学组组长，中华医学会小儿外科分会委员及肿瘤学组组长、中国抗癌协会小儿肿瘤专业委员会(CCCG)主任委员、中国研究型医院学会儿童肿瘤专业委员会(COC)主任委员、北京抗癌协会小儿肿瘤专业委员会主任委员等。承担国家级和省部级课题十余项，发表核心期刊和SCI论文百余篇，主要研究访问为小儿外科和小儿肿瘤。

杨维，主任医师，医学博士，首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科副主任（主持工作）。

中华医学会小儿外科分会肿瘤学组委员兼秘书，中国抗癌协会儿童肿瘤整合康复专业委员会委员，国家卫健委能力建设和继续教育儿科学专委会血液肿瘤学组委员，北京抗癌协会小儿肿瘤专业委员会委员，福棠儿童医学发展研究中心肿瘤专业委员会委员，《临床小儿外科杂志》通讯编委。

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