缓解空调病你只需一种叶子

虽已立秋，但暑气未消。吹空调、吃冰饮、啃西瓜仍然是大多数人的日常。特别是吹着空调刷视频，一不留神就睡着了，醒来后就感觉不对劲，身体发沉，不想吃饭，紧接着就打了一个喷嚏，肠胃也开始闹脾气……“空调病”找上门儿。该是藏在厨房里的常用食材——紫苏叶大显身手的时候了，快来跟医生学学如何用一片叶子快速缓解吹空调后引起的不适。

不止海鲜陪衬 紫苏叶更是中药材

提起紫苏叶，相信不少人第一反应是吃海鲜时去腥提味的好帮手。其实，紫苏叶还是我们生活中常用的中药材。其应用历史久远，《雷公炮制药性解》就记载：“叶能发汗散表，温胃和中，除头痛肢节痛。”

紫苏叶在临床应用广泛，疗效显著。中医认为紫苏叶味辛性温，归肺、脾经，具有解表散寒、行气和胃、解鱼蟹毒的功效，临床主要用于风寒感冒、妊娠呕吐、咳嗽等证。

现代研究表明，紫苏叶有抗炎、抑菌、抗氧化、抗肿瘤等活性，用于治疗细菌感染、过敏和肠道疾病、抑郁症、肿瘤等各种疾病。

轻度“空调病” 试试紫苏叶

夏季暑热湿盛，人们毛孔开张、腠理疏松、中气内虚，长时间在空调房里、冷水浇头冲身等，过于贪凉饮冷，就会导致风、寒、湿邪侵袭身体而引发不适，如我们俗称的“空调病”。

主要症状为头痛恶寒、无汗、身重疼痛，或伴有吐泻腹痛等消化道症状。这时治疗宜辛温解表，对于轻而初起者用紫苏叶泡水即可祛除在体表的邪气，缓解“空调病”引起的不适症状。紫苏叶是治疗感冒咳嗽和调理肠胃的中成药的重要组成部分，如藿香正气水、感冒清热颗粒、午时茶颗粒、通宣理肺丸等都含有紫苏叶。

紫苏叶常用的两种方法

紫苏叶泡水 紫苏叶3-5片，开水冲泡即可。

紫苏叶葱白生姜汤 紫苏叶20克、葱白3根、生姜5片，煎煮约20分钟即可。

夏天“空调病”初起，或是贪凉饮冷后出现不适，一味紫苏叶就可以帮上大忙，快速缓解症状。不过需要注意的是，症状明显者宜选用藿香正气水或及时去医院就诊。

还要提醒大家，紫苏叶虽有诸多好处，因其性温，风热感冒、胃热呕吐等人群不适宜使用。

文/赵欣 范峥（北京中医医院）