得了干眼症该如何应对（服务窗）

生活中，不少人遇到过眼睛干涩、不适的症状，这可能是得了干眼症。干眼症如何判断？它的出现与哪些因素有关？如何治疗？记者采访了广东中山大学中山眼科中心陈子沿医生。

干眼症是由泪膜稳态失衡引发的眼表损害及不适症状。角膜位于眼球最前方，其表面有一层泪膜，起着湿润锁水、保护眼球等作用。当泪膜无法稳定地停留在眼表时，失去保护的眼表细胞就会受到损伤。

干眼症的一般症状是眼睛干涩、疼痛、异物感、烧灼感、眼红及视力波动等。如果出现这些症状，且感到正常工作生活受影响，就应当及时到正规医院眼科检查，并在医生指导下选择合适药物或采取物理治疗。

目前，干眼症已成为累及全人群、全年龄周期的一种慢性眼部疾病，它的出现与多种因素有关。

生活方式改变是重要原因。现代人每天使用手机、电脑等电子产品，眼睛长时间盯着屏幕、眨眼次数降低，通过眨眼为眼睛“补水”的机会减少，久而久之就可能患上干眼症。长时间佩戴隐形眼镜、眼部持妆、睡眠不足的人，干眼症的患病率更高。

再者，患有眼部疾病或其他自身免疫疾病的人，可能因为免疫性因素导致干眼症。空气干燥、环境污染等也是引发干眼症的环境因素。

按严重程度，干眼症可分为轻度、中度和重度。其中，轻度有眼睛干涩、眼痒、视疲劳等症状，中度在此基础上还伴有眼睛异物感、疼痛、视物模糊，重度则是指眼睛已出现器质性损害，一般需要长期用药治疗。

干眼症的出现虽然与缺少泪液有关，但不仅是“眼睛缺水”问题，病因不同，类型也不同。因此，不建议患者自行购买眼药水治疗。如果使用不当，可能会出现药物不对症，反而加重不适或出现并发症。

干眼症是慢性疾病，并非无法治愈，患者无需压力过大。遵照医生的诊疗方法之外，还要调整生活习惯，如减少电子产品的使用时长、用眼选择明亮空间、减少熬夜等。此外，多从事户外活动，放松心情，对缓解干眼症也有好处。处于工作或学习状态时，每40到50分钟做些眼部休息按摩，可大大缓解不适。

《 人民日报 》（ 2024年08月20日 12 版）