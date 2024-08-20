立秋了 来杯节气限定款养生茶

秋季的第一个节气——立秋已到。立秋表示暑去凉来，秋天开始之意。立秋过后人们会感觉到一丝凉爽，但中国大部分地区白天气温仍然较高，且天气多变，阴雨连绵抑或秋高气爽，天气干燥。今天，我们就来聊一聊立秋后适宜的代茶饮，助您防秋燥，化湿浊。

首避风燥 贴秋膘因人而异

立秋后应首避风燥。精神调养切忌悲忧伤感，秋季早晚相对凉爽，适宜多户外活动。秋季起居应早睡早起。饮食养生宜“滋阴润肺防秋燥，健脾和胃慎贴膘”。

滋阴润肺，可多吃有养阴生津润肺作用的滋润多汁的食品，如百合、山药、莲藕、芝麻、蜂蜜、枇杷、牛奶等。多吃蔬菜、水果可补充体内维生素和矿物质，中和体内多余的酸性代谢产物，起到清火解毒的作用。少吃辛辣、煎炸食品。

贴秋膘应因人而异，平素体格健壮、肥胖者应慎贴秋膘，以防过于进补，滋生痰湿。秋季多燥，是健脾的好时候，应注意饮食清淡，适量食用具有健脾化湿作用的食材或药物，如山药、芡实、薏米、茯苓、陈皮、大枣等。

立秋与恩施玉露最“搭”

立秋饮茶宜恩施玉露。恩施玉露是中国传统的一种绿茶，产于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。此茶是蒸青绿茶，其制作工艺及所用工具相当古老。恩施玉露汤色嫩绿明亮，如玉露，香气清爽，滋味醇和。观其外形，赏心悦目，饮其茶汤，沁人心脾。现代研究表明，此茶有清热解毒、杀菌消炎、调血压、调血脂之功效。立秋时节，季节交替，昼热夜凉，热毒内伏，易血压波动，可饮此茶，兼可化湿浊，调血脂。

三款代茶饮 润肺健脾防秋燥

立秋代茶饮宜“滋阴润肺防秋燥，健脾和胃化湿浊”。

百合桑叶菊花茶 百合3克、桑叶3克、菊花3克，开水冲泡，代茶饮用。每日3-5杯。

百合性微寒味甘，入心肺胃经，可养阴润肺、清心安神、补肺阴清肺热、养心阴清心热、养胃阴清胃热；桑叶性寒味甘苦，入肺肝经，可疏散风热、清肺润燥、平抑肝阳、清肝明目、凉血止血；菊花性微寒味辛甘苦，入肺肝经，可疏散风热、平抑肝阳、清肝明目、清热解毒。三药合用，可滋阴润肺，清热利咽，是秋季养阴清燥、润肺生津，预防秋燥的保健饮品。尤宜于秋燥明显、口干鼻燥、咽干咽痒的人群饮用。

百合茯苓陈皮茶 百合5克、茯苓5克、陈皮5克，开水冲泡，代茶饮用。每日3-5杯。

百合补肺阴清肺热，养心阴清心热，养胃阴清胃热。茯苓性平味甘淡，入心脾肺经，可利水渗湿、健脾和胃、宁心安神。陈皮性温味辛苦，入脾肺经，可温胃散寒、理气健脾、燥湿化痰。尤宜于初秋肺燥上火、脾胃虚弱者，兼有痰湿。此茶性味平和，脾肺同调，温化而不热，祛湿而不燥，立秋时节饮用为佳。

桑叶麦冬陈皮茶 桑叶3克、麦冬5克、陈皮3克，开水冲泡，代茶饮用。每日3-5杯。

桑叶疏散风热、清肺润燥；陈皮理气健脾、燥湿化痰。麦冬性微寒味微苦甘，可养阴清热、生津止渴、清心除烦安神。三药合用，清宣温燥，润肺止咳，口渴、咽干、鼻燥者可饮用，以祛立秋之温燥袭肺。

文/李金辉 （北京老年医院）