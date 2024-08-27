真假近视如何区分？儿童近视防控六问六答来了

暑假已经临近尾声，孩子近视防控不能掉以轻心。首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇在接受采访时表示，保护孩子的远视储备量，是预防近视的关键，要增加户外活动，减少近距离用眼。当孩子出现视力问题时，首先应该弄清楚，孩子到底是真性近视还是假性近视，再针对孩子情况进行下一步防控。