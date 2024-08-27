健康“医”点通
真假近视如何区分？儿童近视防控六问六答来了
陈子源
2024年08月27日08:44 来源：人民网
暑假已经临近尾声，孩子近视防控不能掉以轻心。首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇在接受采访时表示，保护孩子的远视储备量，是预防近视的关键，要增加户外活动，减少近距离用眼。当孩子出现视力问题时，首先应该弄清楚，孩子到底是真性近视还是假性近视，再针对孩子情况进行下一步防控。
(责编：王仁宏、吕骞)
陈子源
暑假已经临近尾声，孩子近视防控不能掉以轻心。首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇在接受采访时表示，保护孩子的远视储备量，是预防近视的关键，要增加户外活动，减少近距离用眼。当孩子出现视力问题时，首先应该弄清楚，孩子到底是真性近视还是假性近视，再针对孩子情况进行下一步防控。
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