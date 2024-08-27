儿童整牙，并非越早越好（服务窗）

牙齿正畸，即俗称的“整牙”、牙齿矫正，就是将排列错位、不整齐或畸形的牙齿进行矫治，使其达到自然美观的效果。近年来，随着口腔健康科学普及和互联网传播，一些地方出现“低龄儿童整牙热”的现象。

武汉大学口腔医院儿童口腔科主任袁国华介绍，儿童整牙，并非越早越好，如果发现孩子出现牙齿排列不齐、偏侧咀嚼等异常口腔习惯问题，建议及时咨询专业口腔医生，切勿盲目跟风整牙甚至自行矫正。

在临床接诊中，袁国华发现不少家长认为“整牙要趁早”。有些孩子只是轻微的牙齿不齐，不需要过早进行人为干预。年龄过小的孩子，心智尚未成熟，配合治疗和遵守口腔卫生习惯可能存在一定困难。过早接受不必要的治疗，不仅效果不佳、人为拉长矫治时间，还会增加孩子的心理负担。

什么情况下才有必要进行牙齿矫正治疗？袁国华说，当孩子出现严重的牙齿排列不齐或明显的咬合问题，影响到口腔清洁、咀嚼功能甚至面部颌骨发育时，比如天包地、地包天、开合等情况，就可以进行正畸治疗。另外，如果孩子有口周肌肉功能异常或者吮吸手指等不良习惯，可能会影响面部骨骼发育和口腔功能，可以进行早期矫治。

通常情况下，孩子的牙齿矫正治疗一般在换完乳牙后进行，大约11—12岁。治疗期间和治疗后都需要注意保持口腔卫生，饭后刷牙漱口，使用牙线或者牙缝刷，定期使用菌斑显示剂检查刷牙效果。还要注意饮食，避免吃过硬食物，以免咬脱矫治器。牙齿矫正结束后需要佩戴两年左右的保持器，定期复查。

如何预防或减轻牙列不齐的情况？袁国华建议，婴儿萌出第一颗牙齿时就要开始刷牙，并做好口腔卫生清洁，尽量避免躺着喝奶或刷牙后再喝奶、进食。少吃含糖食物，采用正确刷牙方法、坚持使用牙线，可定期涂氟加强牙齿的抗龋能力，防止龋齿。长大后，要观察孩子是否存在吮吸手指、咬铅笔、咬嘴唇、偏侧咀嚼、伸舌等影响牙齿排列的不良习惯。替牙过程中，需观察是否有恒牙错位萌出、迟萌等。同时，尽量多给孩子吃富有纤维素的食品，帮助孩子咀嚼功能充分发挥并刺激颌骨发育。

“在一些情况下，牙列不齐并不能预防或自行调整，需要进行矫正。”袁国华说，目前，市场上的儿童口腔机构从业人员职业素养参差不齐，建议去相对权威、规范的口腔专业医疗机构就诊。

家长如果发现孩子有牙齿问题，建议及早咨询专业医生，但不一定需要过早进行牙齿矫正治疗。根据孩子牙齿实际情况及医生专业意见，确定是否需要进行人为干预治疗。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 13 版）