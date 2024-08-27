国家医保局严肃处置药品集采串标行为

本报北京8月26日电 （记者孙秀艳）近期，根据群众举报及有关部门提供的线索，国家医保局会同有关部门，针对有关团伙及企业在国家组织药品集中采购中涉嫌串通、协商报价行为组织开展调查处置。

经查，在第七批国家组织药品集中采购中，盐酸溴己新注射液的6家投标企业，包括成都欣捷高新技术开发股份有限公司、仁合益康集团有限公司、广州一品红制药有限公司、石家庄四药有限公司、上海旭东海普药业有限公司、江西亿友药业有限公司，以及占某泽、黄某栋、黄某铭、高某等自然人团伙成员和该药品部分代理商组织、参与了串通投标。串标企业和代理商之间通过签订代理协议、协商申报价格、给予利益分成等方式，事先约定了中选企业和落选企业，涉嫌违反采购标书及有关法律规定，并造成医保基金损失。

目前，医保部门已将相关企业串通投标造成多支出的资金追回至医保基金。国家组织药品联合采购办公室已发布公告，取消盐酸溴己新注射液4家原中选企业的中选资格，并将6家企业全部列入国家组织药品集中采购“违规名单”，暂停其一定期限内参与国家组织药品集中采购的资格。各省份医药集中采购机构已分别对参与串通投标的企业实施“严重”等级的失信评级，有关企业的盐酸溴己新注射液挂网资格、企业参与集中采购的申报资格或入围顺位、综合评分等将受到不同程度约束。此外，各有关部门已对串通投标团伙、6家企业及有关人员涉嫌违法犯罪问题开展调查。

国家医保局表示，将会同有关部门持续积极防范、坚决打击医药采购中的违法犯罪行为，为医药集采营造良好的法治环境。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 13 版）