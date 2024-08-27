职工医保个人账户家庭共济更便捷

本报北京8月26日电 （记者孙秀艳）记者从国家医保局获悉：统计数据显示，今年1—7月，我国职工医保个人账户实现家庭共济1.91亿人次，金额已超220亿元，较好地满足了群众需求。

2021年，国务院办公厅印发《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，提出将职工医保个人账户使用人的范围从职工本人，扩大到其参加基本医保的“配偶、父母、子女”。近日，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，进一步将职工医保个人账户共济亲属的范围由“配偶、父母、子女”，扩大至其参加基本医保的“近亲属”。

国家医保局有关负责人介绍，目前，北京、河北、黑龙江、江苏、青海、新疆等25个省份以及新疆生产建设兵团，已实现职工医保个人账户省内跨统筹区家庭共济。也就是说，只要共济人、被共济人在同一省份内参保，无论是否在同一个城市，都可以实现个人账户资金的家庭共济。

从共济地域看，同一统筹区（通常是同一个市）内家庭共济1.8亿人次，共济金额208.32亿元；省内跨统筹区家庭共济1095.83万人次，共济金额19.06亿元。

从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担的医疗费用212.39亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担的费用9.67亿元。由于居民医保缴费主要集中在每年9月至当年年底，因此这份家庭共济“账单”中用于参加居民基本医保个人缴费的金额较低，仅为3.77亿元。

据介绍，涉及职工医保个人账户家庭共济政策的最新文件出台后，各地正在积极落实。截至8月15日，河北、湖南、西藏等省份已将职工医保个人账户家庭共济范围由“配偶、父母、子女”扩大至“近亲属”。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 13 版）