消费市场总体保持平稳增长（锐财经）

今年以来，中国消费市场稳步增长。商务部有关负责人近日表示，7月份，各级商务主管部门深入开展“消费促进年”系列活动，加力推进消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，推动消费稳步增长。未来，随着促消费政策措施加快落实落地，预计消费市场总体将延续回升向好态势。

主要消费数据呈增长态势

在日前举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，今年以来，消费市场总体呈现平稳增长态势，传统消费稳步扩大，新型消费快速发展，服务消费扩容提质。

商品消费稳步扩大。国家统计局数据显示，7月份，商品零售额3.34万亿元，同比增长2.7%，增速较上月加快1.2个百分点。部分升级类商品销售加快，限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材零售额同比分别增长10.7%和12.7%，增速较上月分别加快12.2和9.8个百分点。汽车以旧换新政策效应持续显现，据汽车流通协会数据，7月新能源乘用车零售量同比增长36.9%。

新型消费进一步壮大。数字消费、绿色消费、健康消费蓬勃发展，新能源汽车、智能家居、国货“潮品”销售快速增长。7月份，新能源汽车零售量同比增长36.9%，渗透率达51.1%。限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长10.7%和12.7%。

服务消费持续活跃。1—7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比商品零售额快4.1个百分点，其中餐饮收入增长7.1%，交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

线上消费增势较好。1—7月，实物商品网上零售额同比增长8.7%，占社会消费品零售总额比重为25.6%，较上半年提升0.3个百分点。据国家邮政局数据，7月份中国快递业务量达142.6亿件，同比增长22.2%。

二三线城市消费增速较快

今年以来，二三线城市消费增速较快。

1—7月，目前已公布数据的二三线城市中，杭州社会消费品零售总额同比增长0.6%；南京社会消费品零售总额同比增长3.4%；青岛限额以上消费品零售额同比增长6.7%。据统计，上半年，在国家统计局划分的31个二线城市中，除5个城市暂未公布数据外，共23个二线城市社零总额同比呈现增长；在官方划分的35个三线城市中，除6个未公布数据的城市，26个城市社零总额同比呈现增长。其中，锦州上半年社零总额增幅最大，达8.2%。

乡村增速快于城镇。随着县域商业体系不断完善，县乡市场销售规模稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，乡村消费品零售额5066亿元，同比增长4.6%，增速比城镇消费品零售额快2.2个百分点。1—7月，乡村消费品零售额3.65万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇消费品零售额快1.1个百分点。

新加坡《联合早报》网站8月24日报道称，二线和三线城市的消费逆势而上，拉动了中国消费。

进一步激发消费潜力

近期，一系列促消费举措陆续出台，将进一步激发消费潜力。

家电以旧换新再加码。商务部等四部门近日印发关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，明确各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，每件最高补贴2000元。这是今年启动消费品以旧换新行动以来，关于家电领域以旧换新的又一次加力支持。7月，国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。此次发布的通知是对《若干措施》的具体落实，将进一步激发家电领域消费潜力。

支持服务消费高质量发展。国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，通过优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。这是中国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署的政策文件。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威介绍，下一步将把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手，充分发挥中央预算内投资等中央资金的引导和带动作用，积极支持服务消费重点领域发展。

“总的来看，随着加力支持消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展等政策措施加快落实落地，各类促消费活动持续深入开展，预计消费市场总体将延续回升向好态势。”何亚东说。