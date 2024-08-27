胡吃海喝 小心命悬胰腺！

出伏后天气逐渐变凉爽， 没有了苦夏的困扰，不少人胃口大开。无论是贴秋膘还是解馋瘾，烧烤、冰啤、麻小、火锅……呼朋唤友胡吃海喝在所难免。这个时候，警惕急性胰腺炎找上门。

重症胰腺炎 病死率高达30%

急性胰腺炎是由多种原因导致的胰腺组织水肿、出血及坏死等急性损伤，常见原因包括胆结石、酗酒、暴饮暴食等。

在夏季，因饮食不当引发的腹部不适，最常见的疾病就是急性胰腺炎。每年这段时间，急诊科都会出现一波胰腺炎的接诊小高峰。近年来，急性胰腺炎在我国的发病率更是呈上升趋势，若进一步发展为重症胰腺炎，病死率高达30%！因此，对急性胰腺炎进行早期诊断和及时规范化处理至关重要。

为什么胡吃海喝会引起急性胰腺炎呢？胰腺是人体内的主要消化器官之一，它可以分泌出一些胰液，里面含有许多可以帮助人体消化食物的消化酶。急性胰腺炎的基本致病因素是胰酶在胰腺内被自我激活导致自身消化。当人们暴饮暴食时，胰管内胰液突然增多，会导致胰腺腺泡发生破裂，使胰液漏到胰腺以及周围的其他组织中，严重影响到人们的消化系统，并发生相应的炎症。

除了管住嘴 还要提防它

近期研究发现，高脂血症诱发胰腺炎的发病率越来越高，目前已成为诱发急性胰腺炎的第二大常见原因。

高脂血症性急性胰腺炎是指患者因患有高甘油三酯血症而诱发的急性胰腺炎。高脂血症性胰腺炎的发生与甘油三酯密切相关。研究表明，血清甘油三酯水平越高，诱发急性胰腺炎的风险越高。

易患高甘油三酯血症性急性胰腺炎的人群包括肥胖、糖尿病、妊娠、饮酒、甲状腺功能减退、终末期肾病或长期使用某些药物的患者。此外，饮食结构与高脂血症急性胰腺炎的患病率密切相关，患者通常摄入较多的脂肪。

远离胰腺炎 做好几件事

避免暴饮暴食，保持规律进餐，尽量做到少饮酒或不饮酒。饮食清淡，粗细搭配，多吃绿叶蔬菜、瓜果，少吃动物脂肪及含油脂较多的食物，晚餐宜少，少吃甜食。

改变生活方式，适量运动，把体重控制在正常范围内。

有效治疗糖尿病、甲状腺功能减退等基础疾病。

妊娠期妇女常规检测血脂，通过饮食调节血脂水平。

既往高脂血症胰腺炎病史者需定期复测血脂，规律服用降脂药物和胰酶制剂。限制脂乳类及碳水化合物的摄入。当甘油三酯水平大于11.3mmol/L（毫摩尔每升）时，应禁止食用脂肪乳及高脂类食物。而甘油三酯水平小于5.6mmol/L为常规降脂目标。要想防范高脂血症性胰腺炎的复发，甘油三酯水平可能需达到小于2.3mmol/L。