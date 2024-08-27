产检费用纳入居民医保门诊保障

昨日，国家医保局等部门公布《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，2024年城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元，达到每人每年不低于670元和400元。据悉，这是自2016年以来居民医保财政补助新增首超个人缴费新增，居民个人缴费增幅也适当降低。

中央财政对地方实施分档补助

《通知》明确，2024年城乡居民基本医疗保障的筹资，中央财政继续按规定对地方实施分档补助，对西部、中部地区分别按照人均财政补助标准80%、60%的比例给予补助，对东部地区各省份分别按一定比例补助。对于持居住证参加当地居民医保的，各级财政要按当地居民相同标准给予补助。

同时，为积极适应人均预期寿命不断增长、医疗消费水平持续提升的形势，巩固提高居民医保待遇水平，2024年各级财政继续加大对居民医保参保缴费补助力度，同时居民个人缴费增幅适当降低，财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元，每人每年分别不低于670元和400元。这是自2016年以来个人缴费新增标准首次低于财政补助标准。

“在人均预期寿命不断增长、医疗消费水平持续提升的背景下，合理提高个人缴费和财政补助标准是巩固提升待遇水平和确保制度平稳运行的客观需要。”国家医保局有关负责人表示。

加强居民医保生育医疗费用保障

在待遇保障方面，《通知》要求，稳步提升基本医疗保障水平、增强大病保险精准保障能力、加强居民医保生育医疗费用保障。其中，继续巩固住院待遇水平，稳步提升门诊保障水平，全面推动职工医保个人账户家庭共济政策落地落实；大病保险起付标准原则上不高于当地上年城乡居民人均可支配收入，居民医保叠加大病保险的最高支付限额原则上达到当地上年城乡居民人均可支配收入的6倍左右，报销比例向高额医疗费用倾斜。

《通知》提出，将参保居民在门诊发生的符合规定的产前检查相关医疗费用纳入门诊保障，享受普通门诊统筹待遇，合理提高住院分娩生育医疗费用保障水平，进一步减轻参保居民生育医疗费用负担。

同时，《通知》指出，抓好医保综合帮扶政策落实，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，做好农村低收入人口和脱贫人口参保工作，确保两类人员参保率不低于99%。“要按规定落实好医疗救助分类资助参保政策，有条件的地区可适度提高定额资助标准，结合实际情况加大倾斜救助力度。二是常态化开展高额医疗费用负担患者监测预警，进一步强化信息共享和部门间工作协同，积极引导慈善等社会力量参与救助保障。”上述负责人说。

各地积极探索连续参保激励措施

北京青年报记者了解到，近期国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，明确提出建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制。就此，《通知》还强调，积极稳妥推动基本医保省级统筹，各省按照国家明确的方向探索连续参保激励措施并严格执行，同时逐步统一集中征缴期，总体上在2025年2月底完成2025年居民医保参保缴费工作。

“所谓连续参保激励指的是连续参保满4年，之后每连续参保1年，可以享受连续参保激励，按照规定提高大病保险最高支付限额；零报销激励指的是当年基金零报销，次年可享受激励，按规定提高大病保险最高支付限额。两项措施独立设置，均自2025年起执行，符合激励条件的，均提高大病保险最高支付限额，每次提高均不低于1000元，大大高于个人缴费的400元。如果当年发生了大病报销并使用零报销奖励额度，虽然第二年重新计算零报销激励额度，但不影响连续参保激励。对于连续参保激励，即使居民参保人断保，虽然连续参保年数重新计算，但连续参保激励额度一直保留。通过激励措施鼓励居民医保参保人员加强自我健康管理、连续参保缴费，连续参保人员可获得更高保障，也从根本上更好地维护全体参保人利益，同时保证基金平稳运行。”上述负责人解释说。