“你抢不到，我能抢” 免费景区“黄牛票”乱象何解

进入暑期，全国各地文旅消费持续攀升，文博场所成为很多游客增长历史见闻、感受风土人情的选择。持续升温的“博物馆热”导致一票难求，也让“黄牛”嗅到了“商机”。

不久前有媒体爆料，在中国国家博物馆外随机采访30位游客，只有两人通过正规渠道预约成功，其他28人都是由“黄牛”代预约的。而在故宫博物院预约系统初始流量中，“黄牛请求”占比接近90%。

明明是免费向公众开放的门票，却有“黄牛”以代预约的方式，试图从中牟利。记者发现，有的“黄牛”的微信朋友圈里，有各种热门景点的代预约广告，以及大量显示“预约成功”的代预约记录。

近日，中青报·中青网记者针对南京博物院等文博场所展开线上线下暗访调查。

“你抢不到的，我能抢得到”

“门票代抢需要吗？”8月9日下午，记者刚到南京博物院附近，便听到有人小声问。循声看去，只见一名身着灰色上衣的年轻男子坐在路边，系着腰包，正招揽客户。

记者粗略观察，发现南京博物院门口有多名“黄牛”，便伪装成游客分别向他们询问价格。除一名“黄牛”开价100元外，其余均开价120元一张票。几人都表示成功率95％以上，不成功可退款。

“暑假游客多，不好抢，涨价了，之前几十块钱就行。”一名“黄牛”边说，边向记者展示今日“成绩”：代抢票成功26人，失败3人。

“那3个人在其他平台抢了票，所以才失败。”他解释道。

据了解，目前南京博物院采取免费预约参观制度，每天18:00放出7日后的门票，观众可通过官方微信小程序或官方网站预约。此外，南京博物院会在每天固定时间放出当日票5000张。

记者曾尝试提前7天预约，掐着时间按照步骤在微信小程序上填写、提交信息，同时不停刷新页面，经过半小时努力终于预约成功。但之后连续3次预约当日票失败。

“抢一整天了，‘秒没’，看网上说门口有‘黄牛’，就过来看看。”一位游客告诉记者。虽然天气炎热，但现场仍有大量游客因未预约成功而滞留门口，时不时有人向“黄牛”询问代抢票方式、价格等。

8月18日下午，记者再次来到南京博物院。通往博物院的人行道上，几名身背斜挎包的“黄牛”倚靠在围栏边，低头翻看着手机，不时抬头四下打量。

“100块钱一张票，抢到你给我钱，抢不到不用钱，也不耽误你时间。”其中一名“黄牛”对游客说。

看到游客犹豫不决，“黄牛”掏出手机上下滑动，展示当天下午新鲜出炉的“战果”：“你看我不是吹牛的，你抢不到的，我能抢得到。”

眼看临近下午3点半，即每日最后一波放票时间，部分“黄牛”开始躁动起来，四处揽客，低声吆喝着“代约门票，门票代约”。

“要代约门票吗？一会儿就出票，再等就来不及了。”一名“黄牛”叫住了记者，“你给我转100块钱就行，平常上午我都要收150块钱。”

“操作流程怎么样？”记者问道。

“加微信，把名字、身份证号发给我，你先去博物院排队等我通知。15:30到15:40之间，等预约名单出来，我会把一个个入场截图发给对应游客，你刷身份证就能进。”该“黄牛”说。

按照“黄牛”所说，记者加上其微信，发送个人信息并转账100元，预约下午3点半场次。

等到下午3点31分，该“黄牛”在微信上接收转账，同时发来一张“预约成功”的截图，告知记者可以进入。

随后，记者在闸门口刷身份证，通过人脸识别验证，顺利进入南京博物院内游览。

“黄牛”抢票靠什么？

“怎么你就能抢到？是后面有一帮人帮着抢，还是用什么软件抢？”记者在线下暗访时试探着问一名“黄牛”。

“这个东西不好讲，每个人有每个人的方法。”该“黄牛”朝记者神秘一笑，似乎很自信，“你要相信我们还是很有法子的”。

“我跟你讲，那些社交软件上抢票的都没我们靠谱，很多通过P图造假显示‘预约成功’，结果真到现场，你根本进不去。”“黄牛”反问记者，“这些都是五六十块钱一张票，你觉得可能吗？”

“科技加持”与人工抢票

也有部分“黄牛”对记者“开诚布公”，称自己靠的是“机器抢票”，普通民众根本抢不过他们。

何谓“机器抢票”？不久前，北京市海淀区人民检察院办理的一起“黄牛”倒票案件，详细揭秘了全过程。

通常而言，门票预约成功与许可退票之间有近7天“时间差”，这也是“黄牛”倒票的“时间窗口”。

案件资料显示，犯罪嫌疑人利用自行研发的抢票软件，凭借已经掌握的他人有效身份信息，抢占大量门票资源。

在招揽到真正游客后，他们利用“时间差”不断在预约系统上秒退秒抢，如此反复。

据了解，仅2023年暑期，该涉案团伙在不到一个月时间里就非法获利30多万元。

与南京博物院门口“黄牛”自称有“科技加持”不同，记者询问了几家线上代预约商家，口径统一为“人工抢票”。

在某电商平台搜索“南京博物院门票预约”，可搜索出大量信息，代预约价格从78元到158元不等，通常强调门票免费，出售的是“电子解说”“电子手绘地图”等商品，但出售的商品显然不对应。

记者询问销量靠前的几家店铺，均称是团队手动抢票，成功率在九成以上，预约失败可退款。

一名客服告诉记者，他们的抢票方式是获得顾客身份证号后，提前在网页或小程序中输入，之后团队成员集体蹲守“卡点”抢票。

“我们（抢票的）人很多，所以成本也很高。”这位客服向记者“诉苦”。

在某二手物品交易平台上，“黄牛”代预约价格稍低。平台已屏蔽“南京博物院门票”等字样，但可通过“南京博物 纪念品”搜索到相应信息，价格在40元到80元不等。

随后，记者下单了一笔南京博物院的代预约服务，并向卖家提供姓名和身份证号码。当日上午10点半，卖家表示预约成功，随后记者正常刷身份证进入博物院，无任何异常。

整治“黄牛”乱象，亟待多方合力

“参观请预约，没有预约的观众改日再来参观。”南京博物院入口处的喇叭循环播放响个不停，一进门能看到两块红底白字的提示标语，提醒游客提防“黄牛”倒票行为。

一位巡逻民警告诉记者：“南京博物院提前一周放票，门票很快被抢光。有游客不惜花钱抢票，结果上当受骗，这种情况屡见不鲜。”

在社交媒体上，网民披露的“黄牛”预约失败的例子有很多。在当日放票制度影响下，游客预约上午票需要在上午10点半之后、预约下午票需要在下午3点半之后才能得知预约结果。

有的游客以为十拿九稳，提前到达博物院，结果白跑一趟。还有大量“黄牛”在收费之后销声匿迹，游客苦于维权成本，往往只能自认倒霉。

“线上抢票有很多骗子，交完钱把你拉黑，你有什么办法？不像现在，你把钱给我，我在这又跑不了。”这名“黄牛”信誓旦旦地说。

他还向记者“普法”：“我们这是代预约，你给我钱，我出劳力，用的也是你身份证号，不犯法的。警察来了我也这么说。”

记者调查发现，除了南京博物院，南京还有一些热门景区也面临“黄牛”收费代预约乱象。

对于“代预约”是否违法的问题，北京东卫律师事务所律师龙圣强表示，对于亲朋好友之间偶发的“代预约”的互助行为，是合法的也是值得提倡的。但以代预约为业，向游客收取高额费用的行为，涉嫌扰乱公共秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条等规定，轻则处以警告、罚款、行政拘留等，重则构成刑事犯罪，依法追究刑事责任。

针对免费景区“黄牛”倒票行为，各地都在探索解决方案。

据媒体报道，为有效应对“黄牛”倒票，中国国家博物馆通过调整预约规则、优化技术手段、采取法律手段、配合公安部门执法等措施，坚决打击“黄牛”倒票行为。目前，超百万个高频访问IP被封禁。

据介绍，中国国家博物馆目前实施每天下午5点按比例放出未来7日内每个参观日的预约量，退票不回池的预约规则，避免“黄牛”通过技术手段秒退秒抢；同时加强身份信息核验，杜绝人证不符现象。

国博有关负责人对媒体表示，希望全社会共同维护博物馆参观秩序，同时提醒观众注意保护身份信息，防止隐私泄露。

据南京警方消息，近日南京警方在工作中发现有“黄牛”倒卖纪念馆、博物院等免费景点门票，为维护游客的合法权益，南京警方重拳出击，连续抓获两个恶意倒卖门票的“黄牛”团伙。

近日，南京公安局建邺分局莫愁湖派出所接待了一位特殊的报警人——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆工作人员称近期票务系统数据异常，怀疑有“黄牛”恶意抢票，经过民警研判，迅速锁定了武汉某旅游公司，其利用黑客软件对景区门票进行恶意抢票。建邺分局高度重视，组织精干警力果断出击，先后抓获制造抢票软件的黑客和使用软件的“黄牛”，团伙成员全部落网。

为此，南京警方提示，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆及南京博物院均面向公众免费开放，须通过官方网站、App、公众号或小程序实名登记后预约门票。因暑期游客众多，来南京游玩要提前做好出行规划，提前预约门票。广大游客警惕各种社交平台上的不实票务信息，切勿相信和传播网上“代抢代拍”“抢不到全额退款”等违规信息，以免给自己、家人和朋友带来不必要的损失。