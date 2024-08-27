多尺度抑冰技术提高卵细胞低温保存成功率

科技日报讯 （记者吴长锋）记者8月25日从中国科学技术大学获悉，该校信息科学技术学院教授赵刚团队，开发出一种多尺度协同抑冰的全周期低温保护平台技术，可显著提高小鼠卵细胞低温保存成功率，为低温条件下保护卵细胞的生物功能提供可行方法。相关研究论文日前发表在国际学术期刊《先进功能材料》上。

生育力保存对于因癌症或其他原因而推迟生育的女性至关重要。比如，放疗和化疗等治疗手段容易导致女性肿瘤患者的卵巢早衰，会对卵细胞造成一定损伤，严重影响生育能力。因此，有的患者会选择利用相关技术保存卵细胞。

卵细胞具有表面积大、含水量高的特点，易受到冰晶和渗透压变化的影响，而现有的玻璃化保存技术使用的渗透性低温保护剂保护效果不佳。因此，寻找一种安全高效的卵细胞保护方法尤为迫切。

基于此，赵刚团队创新性地开发出一种基于多尺度协同抑冰策略的成熟卵细胞低温保存方法。研究人员合成了一种具有全周期低温保护效果的一体化纳米复合材料。

这种纳米复合材料集成了抑制冰晶形成和生长的功能，可以使冰晶快速均匀消融，从而显著降低细胞在低温保存过程中的冰晶损伤，提高卵细胞保存效率，实现批量卵细胞的安全高效低温保存。实验中的卵细胞在基因表达稳定性、受精能力和胚胎发育潜力方面均表现优异。

此外，研究团队还全面分析了由冻存卵细胞培育的小鼠，观察其生长发育、行为表现。结果显示：冻存卵细胞所产生的后代与新鲜卵细胞所产生的后代在运动、认知和行为方面无显著差异。这进一步证明了该技术的安全性和有效性。

研究人员表示，这项研究成果将为女性生育力保存提供新方法，对临床应用具有重要的指导意义。