代谢相关脂肪性肝炎 与肝脏铁蓄积有关

科技日报讯 （记者俞慧友）8月24日，记者从南华大学获悉，该校衡阳医学院教授王福俤、浙江大学转化医学研究院教授闵军霞、温州医科大学教授郑明华、浙江大学药学院教授俞永平组成联合团队，发现肝脏铁蓄积通过引发铁死亡，进而加速代谢相关脂肪性肝炎（MASH）疾病进展。研究团队还研发出靶向MASH疾病肝脏铁蓄积和铁死亡的新型铁螯合剂——铁死终结者（FOT1）。相关论文日前发表在国际学术期刊《细胞·代谢》上。

铁死亡是一种由铁离子催化、脂质过氧化引发的新型细胞程序性死亡模式。它与一些神经退行性疾病、免疫性疾病、肿瘤、缺血再灌注损伤等有关，特别是多种肝病的发病机制都与铁死亡存在密切关联。

在多种类型的肝病中，MASH发病率高，且可发展为肝硬化及肝癌等终末期肝病，严重影响人类健康。由于MASH的发病机制复杂，人们对它的认知仍存在较大局限，迄今为止只有一种药物获批用于治疗MASH。因此，深入研究MASH的发病机制、发现新靶点并开发新型治疗药物具有重要意义。

对此，团队建立了大型代谢相关脂肪性肝病人群队列和MASH小鼠模型进行研究。他们发现，上述研究对象均存在普遍的肝脏铁蓄积现象。

实验表明，铁死亡可促进MASH疾病发展进程。“我们推断，降低MASH患者肝组织中的铁蓄积，从而抑制铁死亡或许是缓解MASH疾病的重要治疗方法。”团队成员陶亮博士说。

通过分析数据模型，团队发现FOT1在实验模型中能有效降低肝脏铁蓄积，抑制铁死亡，从而缓解MASH发展。此外，研究人员还发现血清铁蛋白水平可作为评估FOT1治疗MASH效果的生物标志物。

“下一步，团队将重点针对伴有高血清铁蛋白血症的MASH患者，着力开展FOT1的MASH治疗临床试验。”陶亮说。