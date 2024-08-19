医者仁心，他们始终温暖有光

2024年8月19日是第七个中国医师节，今年的节日主题是“崇尚人文精神，彰显医者仁心”。国家卫生健康委等下发的《关于做好2024年中国医师节有关工作的通知》强调，弘扬医学人文精神是医务工作的灵魂，是坚持以人民为中心的发展思想的必然要求。

“医学是一门充满人文精神的科学，不但具有科学技术属性，还是一门直接面对人的科学，既以人为研究课题，又直接服务于人。”在8月17日举行的“医者有光”2024中国医师节特别活动中，中国工程院院士、中国医师协会副会长、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏表示，医学比任何科学都更强调人文关怀。医疗机构要加强人文建设，激发医务工作者积极性、主动性、创造性，始终践行“托举生命重量，传递人间温度”的职责。

精研医术，为患者带来“希望之光”

8月16日，国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局召开2024年中国医师节座谈会。会议强调，广大医务工作者要精研医术，崇德尚廉，加强人文关怀和健康知识宣传，努力提供更加优质高效便捷的服务。

随着基因检测等技术的进步，罕见病变得更易被发现。

一位患儿出生一个月后皮肤就开始长出黑色素痣，四处求医十余年未看到希望。南方医科大学皮肤病医院主任医师林志淼经过深入的机制研究和相关试验，对患儿开展了罕见病治疗，其症状明显好转。

“但会看罕见病的医生比罕见病还要罕见，在基层有大量罕见疑难病的患者，得不到及时诊断和有效治疗。”林志淼说，提高医术，开展罕见病患者的精准诊断和及时治疗迫在眉睫。

武汉大学人民医院临床心理科副主任医师张淑芳敏锐地觉察到一位内向的山区女孩出现抑郁症状，并采取及早干预措施，最终让孩子康复。

“作为一名精神心理科医生，我更加理解将专业与人文结合的重要性。”张淑芳介绍，2023年中国精神心理健康蓝皮书数据显示，我国有2.3亿名精神障碍患者，儿童青少年患病率达到16.7%。患者对治疗的期盼敦促医者将精神医学与心理学、社会学、康复学等多个学科结合，照亮康复之路。

求新求变，为患者守护“暗夜之光”

北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾接诊过一位被猫挠伤的外地患者。这位患者回到老家后仍经常担心自己的健康问题。通过互联网医院，医生逐渐治愈了她的心理问题。

互联网医疗出现后，医生利用空余时间开展线上问诊，打破了传统医疗的时间空间限制，随时随地为患者服务。

“一天晚上，一位女士为其母亲问诊，提及患者夜间胸闷憋喘，且既往有高血压冠心病史。考虑到可能存在急性左心衰竭，我建议患者尽快就医。”山东省泰安市中心医院呼吸内科医生朱起祥介绍，通过平台与家属电话沟通后，患者得以当晚送医，虽途中出现休克，但到医院经紧急抢救后转危为安。

线上医生的深夜守护挽救了很多患者的生命。“一个普通夜晚，患者以咨询药物副作用的方式询问安定片过量的后果。我意识到这不是一次简单问诊……”辽宁省本溪市中心医院心血管内科医生刘鑫对一次线上成功挽救轻生患者的经历记忆犹新。

面对人工智能带来的诊断能力提升，很多医生再一次主动学习、求新求变。

“线上接诊患者存在局限性，如果症状不够典型，可能出现误判。但通过京东健康互联网医院接触到智能医助后，我发现将人工智能建议与临床经验相结合可提升线上就诊准确率，避免病情延误。”济南市章丘区人民医院皮肤性病科主治医师赵世峰说。

国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局在《2024年中国医师节致全体医务工作者的慰问信》中号召医务工作者，大力弘扬崇高职业精神，精心钻研业务，努力优化服务，为保障和促进人民群众健康作出新的贡献。

医者仁心，他们没有光芒万丈，却始终温暖有光。