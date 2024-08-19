他们尽职尽责、事无巨细，只为了解更多需求；

他们尽心治疗、温柔以待，只为护航更多生命。

医生，这份职业虽然被赋予了很多神圣的光环，但对医生自己而言，最朴素的愿望莫过于治病救人的初心。

医者仁心，凡人微光。

他们是普通人，却渴望拥有更多“超能力”，打退病魔怪兽，抢救更多生命。

今天是第七个中国医师节，向医生致敬！