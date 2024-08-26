通用流感候选疫苗动物实验效果显著

科技日报讯 （记者刘霞）美国克利夫兰诊所勒纳研究所科学家报告称，在小鼠身上开展的测试结果显示，他们开发的通用流感候选疫苗引发了强烈的免疫反应，且能在动物接触病毒后保护其免受严重感染。相关论文发表于最新一期《病毒学杂志》。

研究人员表示，他们计划在1—3年内启动该候选疫苗的人体临床试验，最终研制出一款能跨越不同季节，并应对所有流感菌株的通用疫苗。

流感病毒不断演变，现在每年可用的流感疫苗都是为抵御预计当年会流行的特定毒株而定制的。科学家希望开发出通用流感疫苗。科学家已经确定了4种流感病毒，其中甲型流感和乙型流感对人类的影响最大。季节性流感疫苗囊括了来自3种或4种流感病毒亚型的蛋白。但由于病毒变异速度太快，预测哪些毒株杀伤力最强，并据此选择囊括哪些蛋白，无异于猜盲盒。

此次，研究人员使用“计算优化的广泛反应性抗原”（COBRA）方法，设计出了这款候选疫苗。他们首先从在线数据库下载了数千个跨越多个季节的致病性流感毒株的基因序列，然后对这些序列进行了数字分析，以确定哪些氨基酸（蛋白的组成部分）跨越不同季节，并出现在每种病毒中。其中包括H1和H3型流感病毒的蛋白，也包括H2、H5和H7型病毒的蛋白质。

这款候选疫苗的使用方式为鼻内给药。血液测试显示，4周后小鼠已经产生了针对病毒的抗体，接触病原体后不会感染。

COBRA方法不仅限于寻找流感重组蛋白，也能用于分析mRNA等生物分子，或用于开发靶向登革热等多种病毒的疫苗。