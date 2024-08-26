麻将凉席怎么逐渐“凉”了

最近“秋老虎”持续发威，武汉、成都、南京等地发布高温预警，凉席依旧是很多人的消暑必备品。

前不久，“麻将凉席淡出大众视野”的话题登上热搜。许多人的“儿时回忆”——麻将凉席如今已经难觅踪迹，被冰丝凉席、乳胶凉席、皮凉席等产品取代。

那么，为什么麻将凉席逐渐“凉”了？新型凉席好在哪里？带着这些问题，科技日报记者采访了江南大学纺织科学与工程学院非织造技术课题组教授刘庆生。

麻将凉席易使特殊人群着凉

“上世纪八九十年代，麻将凉席在我国被广泛使用，这主要因为它降温优势明显。麻将凉席通常由竹子制成，竹子的导热能力强，人们躺在上面会感觉很凉爽。”刘庆生说，除此之外，竹子质地坚韧，使用寿命长。

竹凉席为什么要做成麻将块的形状？

“做成麻将块后，凉席与人体的接触面积大，传导热量更多。” 刘庆生说，“同时，麻将块之间有缝隙，使竹凉席具有一定透气性，有利于人体热量外散。”

随着生活条件不断改善，进入21世纪，我国越来越多的家庭用上了空调。

“与凉席相比，空调的降温效果更明显，使用起来更舒适。但如果在空调环境下使用传统麻将凉席，可能会使老人、孩子、基础病患者等免疫力较差人群着凉。”刘庆生说，“除此之外，麻将凉席清洗难度较大，易滋生细菌，可能会使使用者皮肤出现问题。因此，现在使用麻将凉席的人越来越少了。”

好凉席不仅要凉还要舒服

麻将凉席逐渐淡出大众视野，但冰丝凉席、皮凉席等“后继者”不断涌现。如今，市面上凉席五花八门，我们该怎么选？哪种产品性能更优呢？

首先，好凉席必须得凉。接触凉感系数是评价凉席品质的重要数值。

刘庆生介绍，接触凉感系数越大，凉感越强。根据接触凉感系数大小，可以将凉感面料床上用品分为3个等级，大于等于0.2焦耳/（平方厘米·秒）的是A级，大于等于0.25焦耳/（平方厘米·秒）的为AA级，大于等于0.3焦耳/（平方厘米·秒）的是AAA级。

“消费者在选购凉席时，要注意查看它的接触凉感系数。当接触凉感系数大于等于0.2焦耳/（平方厘米·秒）时，凉席才具有凉感。凉感等级越高的凉席，用起来越凉爽。”刘庆生说。

光凉还不够，好凉席用起来还得舒服。

“要想用起来舒服，凉席需具有良好的吸湿性和透气性。” 刘庆生说，竹子、藤条、草等天然材料制成的凉席透气、吸湿能力普遍不如多级孔结构纺织纤维材料制成的凉席。

“目前热销的冰丝凉席一般包含席面层和席底层。席面层为冰丝面料，人睡在上面会感觉很凉爽。席底层一般为蜂窝状透气网眼织物，孔结构具有散热功能。”刘庆生说。

为进一步提高冰丝凉席的舒适度，工作人员在席面层和席底层中间加入支撑层。刘庆生介绍，当支撑层制作材料是乳胶时，这样的冰丝凉席就被称为乳胶凉席。“乳胶凉席柔软、弹性好、凉而不冰、可机洗，部分还具有抗菌、驱蚊虫等功能。”刘庆生说。