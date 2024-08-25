直播预告：关注青少年减重 助力健康成长

超重问题、肥胖问题是重大的公共卫生问题。为此，国家卫生健康委、全国爱卫办、教育部等16个部门联合启动“体重管理年”活动。为了进一步提升公众体重管理意识，让科学化、专业化和精准化的体重管理科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“‘管’好体重 一起行动”系列科普直播。

随着现代社会发展的日新月异，青少年的成长环境和生活模式发生了转变。热量、高糖分、高脂肪的饮食偏好以及缺乏运动、过度沉迷电子设备和不规律的作息，致使青少年超重和肥胖的比例上升。那么，导致青少年超重或肥胖的主要原因有哪些？如何区分青少年的正常体重增长和肥胖？青少年减重主要的治疗方法包括哪些？8月26日(周一)15:00，北京友谊医院减重与代谢外科主任张鹏、北京大学第一医院营养科副主任窦攀将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解“如何帮青少年减重”的科普知识，欢迎届时收看！

嘉宾简介

张鹏

北京友谊医院减重与代谢外科主任、主任医师，中国医师协会肥胖和糖尿病外科医师委员会常委，中国研究型医院学会糖尿病和肥胖外科医师委员会常委、副秘书长，中国医药教育协会代谢病学专业委员会常委，中国成人教育协会医学继续教育专业委员会肥胖代谢委员会常委，中华医学会肠外肠内营养分会营养与代谢协作组委员等。

窦攀

北京大学第一医院营养科副主任，中国营养学会理事，中国营养学会肿瘤营养管理分会常务委员，中国营养学会临床营养分会委员，北京医学会临床营养分会委员兼秘书等。

如何收看直播：

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