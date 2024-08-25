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手术时，全身麻醉会让人变傻、变笨吗？

2024年08月25日09:24 来源：中国新闻网

　　全麻不会让成人变傻变笨。根据现有的医学研究和临床实践来看，都没有发现全麻对3岁以上人群的大脑存在伤害。通常情况下，全麻药物在体内数天甚至数小时就会被代谢完全，难以对我们大脑带来持续性的影响。（来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 ）

(责编：王仁宏、陈键)




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