手术时，全身麻醉会让人变傻、变笨吗？

全麻不会让成人变傻变笨。根据现有的医学研究和临床实践来看，都没有发现全麻对3岁以上人群的大脑存在伤害。通常情况下，全麻药物在体内数天甚至数小时就会被代谢完全，难以对我们大脑带来持续性的影响。（来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 ）