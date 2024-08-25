青少年、儿童群体有哪些方法可以有效减重？专家解析

国家卫生健康委21日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。

会上，有记者提问：暑期是家长带孩子外出的旺季，很多人在享受各地美食的同时，也发现体重有所增加，请问有哪些方法可以有效减重，尤其是针对青少年、儿童群体。

对此，中国疾控中心营养与健康所研究员王志宏表示，外出游玩的时候，各地的特色美食非常吸引味蕾，难免进食过多。所以在外出游玩的时候，可能体重就有所增加。这里面尤其要注意以下四点：

一是食物多样，注意合理搭配。不同年龄儿童的能量需要量不同，要控制食物总摄入量。对于已经肥胖的儿童要减少20%的能量摄入，基本做到吃“八分饱”。同时多增加摄入新鲜的蔬菜水果，还有全谷物和豆类在主食中的比例，这样含膳食纤维比较高，并且可以控制体重，这一食物结构可以增强饱腹感，减少饥饿感，控制总能量摄入。

此外要少油少盐，清淡饮食。孩童时期养成的饮食习惯可以坚持到成年期，如果形成不好的饮食习惯，到成年期再想改变非常困难。所以在外也要选择减少生冷、辛辣、高油、高盐、高糖菜肴的摄入。

第三是保证规律进餐，定时定量吃好一日三餐，不要暴饮暴食，也不要偏食挑食。早餐吃好、午餐吃饱、晚餐吃少，尤其注意晚餐不能吃得过饱，不能摄入特别高的能量，而且晚上九点之后不要再进食。同时，优选健康零食，因为外出游玩活动量大，可以在正餐之间，选择新鲜的水果、原味坚果、奶制品，这些都是健康零食，可以作为正餐的适宜补充，但是也要控制总能量。还要记住，即使是健康零食也不能代替正餐。此外，鼓励要足量饮用干净卫生的白水，不喝或者少喝含糖饮料。

再者，一定要保证充足的身体活动、充足的睡眠，做到不熬夜，也要减少久坐行为，还要减少“屏幕”时间。孩子游玩累了可能就盯着手机、平板看，这个时间也要控制。即使外出游玩也希望家长为孩子创造运动氛围，陪孩子一起运动。总体来说，学龄前儿童鼓励至少每天三小时运动量，最好保证两小时在户外运动。对于学龄儿童要保证每天至少一小时，最好是有氧运动为主，比如骑车、游泳、打球等等，鼓励做这样的运动。对于睡眠来说，建议学龄前儿童满足10-13小时睡眠，学龄儿童可以适当减少到8-10小时，做到以上这些点就能有效控制体重了。