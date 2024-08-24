大预医创意科普 让健康知识触手可及

2024年8月22日至24日，2024中华医学会第十八次检验医学学术会议在浙江杭州召开。会议期间，来自医学领域的专家学者呼吁，以“大卫生、大健康”为理念，通过“大预医”科普项目，推动早期筛查和干预工作的普及与发展，借力创新和有趣的科普形式，促进个性化健康管理，提升公众号对健康管理的认知。

“大预医”科普项目活动现场。受访企业供图。

亚健康是指介于健康与疾病之间的一种状态，表现为免疫力下降、内分泌紊乱等症状，但尚未达到疾病的程度。长期饮食不健康、工作压力大、生活不规律、缺乏运动等因素都可能导致亚健康状态。定期体检是发现亚健康状态的有效手段，可以早期发现潜在的健康风险，预防疾病的发生和发展。近年来，亚健康问题日益凸显，成为影响全民健康的重要因素。

“大预医”健康科普教育项目由雅培和众多医学专家联合发起，本次科普视频采取微电影的拍摄方式，生活化的场景呈现真实而触动，从大众的视角和他们讲讲知心话，促使更多人关注自身健康，重视体检，早筛查，早评估，早干预。

受邀活动嘉宾分别提出了各自的观点。

中华医学会健康管理学分会主委郭清提出，建立以5G+“三早”健康管理系统提出依托现有医疗卫生资源，以及互联网生态系统，打造更科学的以“健康”为中心的健康服务体系，开展常见病的防治工作，通过健康科普教育视频唤起亚健康人群对于健康管理的重视，让亚健康人群定期体检，及早采取预防措施，防病于未然。

首都医科大学北京宣武医院褚熙认为，大预医的科普视频采用微电影形式，生活化的场景呈现真实而触动人心，更具趣味性和互动性，能有效吸引人们的关注和兴趣，提高科普效果。

南方医科大学南方医院欧阳平强调，使用精准性高和抗干扰性强的检查试剂，可以降低检测阈值，提高准确性，减少漏诊率，提升报告可信度，增强患者信任度。

浙江省人民医院内分泌科武晓泓表示，甲状腺疾病症状隐匿，缺乏特异性，不经过专业检查很难被发现。通过健康体检可以早期发现甲状腺潜在疾病，实现“早发现、早诊断、早治疗”，预防胜于治疗。

浙江省人民医院检验科王卫忠指出，检验科为临床提供准确的实验室检测结果，是疾病诊断的重要依据，有助于医生制定个性化的治疗方案，其次谈到科普教育应该从多维度入手，不仅仅在大众开展科普教育，临床患教也不可或缺，双管齐下更多获益。

雅培核心诊断全球副总裁陈迎指出，需要转变理念，从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，解决大健康领域的关键技术研发、产业生态构建、管理模式创新等问题。

此外，专家们认为，检验医学作为一门独立的学科，应当在国民的健康教育中发挥重要作用。检验医学有着丰富的实验检测技术与诊断平台，能够为临床提供准确的实验室检测结果，帮助医生制定合理的诊疗方案。