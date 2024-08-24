今日出伏 养生需知“三宜三忌”

今日，长达40天的三伏天终于谢幕，正式迎来了出伏。出伏后，炎热渐消，整体气温也将下降，但是这个时节，由于温度波动频繁，对身体健康的影响也很大。出伏后，有哪些养生常识要知晓？为此，人民网采访了温州市中医院神经内科副主任中医师陈妙。