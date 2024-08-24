氟泽雷塞片获批上市 专家希冀推动肺癌精准治疗发展

“KRAS作为常见的致癌驱动突变，曾有‘不可成药’靶点之称。KRAS G12C抑制剂的出现为治疗携带该基因突变的癌症患者开辟了精准治疗的方向。”治疗晚期肺癌的全国多中心临床研究首席研究者、广东省人民医院首席专家吴一龙近日受访时说。

国家药品监督管理局网站21日发布消息称，近日，该局通过优先审评审批程序附条件批准信达生物科技有限公司申报的1类创新药氟泽雷塞片(商品名：达伯特)上市，该药适用于至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者，为患者提供新的治疗选择。

吴一龙表示，期待达伯特的上市让更多KRAS G12C突变的晚期肺癌患者获益，推动肺癌个体化及精准治疗的发展。

据介绍，根据中国国家癌症中心与国际肿瘤研究机构联合测算，2022年，国内新增肺癌患者达106.1万例，其中非小细胞肺癌约占肺癌总数的80%—85%，是最常见的肺癌类型。Kirsten大鼠肉瘤病毒癌基因同源物(KRAS)突变是一种重要的致癌驱动基因，常见于胰腺癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等多种癌症中。中国非小细胞肺癌患者KRAS G12C突变率约为3%，年新发病例为2.7万。

由于KRAS靶点的“不可成药性”，全球范围内可用药物很少，治疗选择有限，过去40年间，国内该群体患者的二线治疗以化疗为主，存在未满足临床需求。

专家认为，新药上市填补了国内KRAS G12C突变靶向治疗的空白，为患者提供了显著的生存期延长和生活质量提升的可能。（记者 张素）