“小胖墩”日益增多 专家：儿童肥胖危害多 健康关口需前移

中新网杭州8月23日电 近年来一到暑假，各大儿童医院的内分泌科门诊内，前来问诊的“小胖墩”家长大幅度提升。如今不少家长对孩子的营养摄入给予极大关注，但这种关注有时会演变成误区。杭州市儿童医院副院长、中华中医药学会儿科分会常委桑杲在接受采访时表示，儿童肥胖的危害是多方面的，除了身心健康方面的影响，肥胖甚至可能导致注意力缺陷，引发智力方面的问题。关注体重管理，健康关口必须前移。

随着经济发展，当下儿童的生活条件有了极大提升。但随之而来的是高糖食品、含糖饮料过多摄入，以及体力活动的减少，这些都增加了儿童肥胖的发生风险。儿童肥胖率不断攀升，已经成为影响儿童身心健康的重要公共卫生问题。

今年6月，国家卫生健康委等16个部门联合印发《“体重管理年”活动实施方案》，自2024年起，力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，部分人群体重异常状况得以改善。

如何判断儿童是否肥胖？专家表示，首先需要结合孩子的身高，bmi(身体质量指数)是国际社会推荐的评价儿童超重和肥胖的首选指标。bmi＝体重/身高的平方，目前多采用《ws/t586-2018学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》标准来评估儿童是否超重和肥胖。

桑杲提到，儿童肥胖的危害是多方面的。首先，肥胖可能导致儿童在外观上发生变化，这可能会导致他们在学校中遭受孤立和嘲笑，从而对他们的心理健康产生负面影响，进而间接影响其学习积极性和自信心。

其次，肥胖可引发多种并发症，其中心血管系统是最常见的，例如高血压和高血脂；呼吸系统也可能受到影响，许多肥胖儿童患有哮喘等呼吸系统疾病。此外，肥胖可能导致多动、注意力缺陷，甚至智力方面的问题。

“在临床中，医生会根据肥胖程度和原因，采取中西医结合的方案予以治疗。对于家族性肥胖，我们需要进行基因评估和分析，排除遗传代谢疾病的可能性，并为家长提供优生优育方面的指导。”桑杲说。针对社会广泛关注的儿童肥胖问题，杭州市儿童医院特别开设生长发育障碍多学科联合门诊，该门诊汇集了内分泌科、中医科以及营养和运动领域的专家，共同从内分泌学和遗传基因角度出发，深入研究相关机制。

专家还表示，从中医角度出发，通过体质辨识也可以预防肥胖，特别是对于痰湿质和气郁质的孩子，家长应特别留意。“通过中西医结合的治疗方法，包括口服药物和外治手段，我们希望为家长提供全面的营养治疗干预方案和运动治疗指导，为每位肥胖或超重的儿童量身定制治疗计划。”桑杲说。

预防成为“小胖墩”，一饮一食十分关键。在培养健康生活习惯方面，专家表示，除了确保营养摄入均衡和丰富外，家长更应关注哪些食物不宜摄入。“我们建议避免高脂肪、高蛋白、难以消化的食物，以及烧烤、煎炸等重口味烹饪方式制作的食品。从中医角度出发，辛辣刺激性食物也不宜给儿童食用。”桑杲说，此外在饮食习惯上，中医提倡以白开水作为儿童唯一的饮料选择，尤其应避免摄入含糖和碳水化合物的饮品，以及汽水类饮料。

“在运动方面，儿童在不同成长阶段有不同的运动需求，包括运动类型、持续时间和频率等也都不同。肥胖问题在学龄前和学龄期尤为突出，因此我们建议学龄前的孩子每天累计运动三小时，而学龄期儿童则应保证每天至少一小时的运动，并且每周至少进行三次中高强度的锻炼。”桑杲说。（张煜欢）