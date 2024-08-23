对集采串标追查到底才能守护好医患共同利益

据国家医保局21日消息，在2022年实施的第七批国家组织药品集采中，盐酸溴己新注射液的投标企业以及有关团伙组织、参与了串通投标，相关部门已对其进行调查处置。经查，六家串标企业和代理商之间通过签订代理协议、协商申报价格、给予利益分成等方式，事先约定了中选企业和落选企业，涉嫌违反采购标书及有关法律规定，并造成医保基金损失。

谁中标、谁落选，竞标药企事先约定，各药企的价格“底牌”也势必相互知晓，甚至怎么报价、招标过程如何发展等，尽在这些药企的掌控之中。如此一来，不仅“灵魂砍价”无法正常发挥，而且整个集采规则也遭到破坏。事实上，盐酸溴己新注射液是第七批药品集采规模最大的品种之一，最高有效申报价格为22.9元/支，最终平均中选价格为17.95元/支，下降幅度为22%，是降价幅度最小的品种之一。价格谈判没有达到预期效果，串标是重要原因。

这次串标将导致药企之间出现不正当竞争，不仅生产盐酸溴己新的其他药企难以生存，作用相似药品的生产企业也会受到涉及。事实的确如此，《医药经济报》2024年4月24日以《国产溴己新包抄市场》为题，介绍了国内公立医院溴己新的销售额情况，该药以前在同类药品中的市场占比不算高，但2022年已经接近市场份额较大的氨溴索，2023年则实现反超。可以看出，这次串标对医药市场带来的长期影响不容低估。

溴己新在临床上比较常用，其祛痰效果较好，呼吸道疾病患者对这种药很熟悉，不少患者需要长期使用该药，所以价格的波动对患者影响很大。该药当时的集采价仅下降了22%，假如集采能够正常进行，按照历次集采可使药品普遍降价幅度在50%以上来计算，患者可以用更低的价格购买该药，药费负担明显减轻，医保基金支付的费用也相应减少。也就是说，这次集采串标通过多种途径严重损害到了患者的利益。

医院采购药品有一套完整的规则，从确定采购药品，到将药品送到患者手中，需要经历多道程序。集采串标事情曝光之后，医保对该药的结算即刻停止，医院针对该药的采购合同作废，同一药品的采购需从头再来，医院不仅要花费更多时间和精力，而且诊疗也会受到影响。公立医院已全面取消了药品加成，药品从利润项变成了成本项，这次药企串标将导致医院的药品成本增加不少。

涉事药企受到严厉惩罚理所应当，参与串标的广州一品红制药有限公司被要求退赔损失2.66亿元。据称，此次处罚是中国医药行业进入集采后，违约处罚最严重、罚金最高的案例。由于很多患者和医院都因此蒙受了损失，因此除了司法和行政要对这类行为重拳出击之外，在民事方面也应该展开公益诉讼，从而进一步守护好医患利益，并确保药品集中招采模式不受这类行为的影响。