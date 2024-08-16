关于猴痘，你需要了解什么？如何预防？专家解答

世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世界卫生组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。猴痘是什么？感染猴痘有什么表现？如何预防猴痘？为此，人民网采访了北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾。

李侗曾介绍，猴痘是由猴痘病毒感染所导致的一种人畜共患传染性疾病。猴痘病毒主要通过黏膜和破损皮肤进入人体，其主要传播途径是直接接触到病例的病变皮肤或黏膜。此外，病毒也可通过接触被病毒污染的物品、长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫的方式传播。接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液及其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤也可传播。

李侗曾指出，感染猴痘病毒后，潜伏期为5至21天，多为6至13天。一般患者会先出现寒战、发热（多在38.5℃以上），伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌肉痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位浅表淋巴结肿大。发病后1至3天出现皮疹，多见于面部和四肢，也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹从斑疹、丘疹、水疱疹逐渐发展为脓疱，并持续1周左右时间，之后结痂，一旦所有结痂脱落，感染者即不再具有传染性。

“猴痘为自限性疾病，大多数患者的症状会自行消失，重症和死亡主要发生在儿童、孕妇和免疫力低下人群。”李侗曾提示，接种天花疫苗对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。未接种过天花疫苗的人群对猴痘病毒普遍易感。

如何预防猴痘病毒感染？李侗曾建议：

出境旅游人员，要关注目的地国家和地区猴痘疫情信息，不接触啮齿类、灵长类等动物。

避免和罹患猴痘的人密切接触，避免食用或处理野味。

保持良好的个人卫生习惯。勤洗手，尤其是在接触到公共物品后。不要用手频繁触摸自己的眼睛、口鼻等部位，以免病毒通过手部传播。

若在国内外有可疑动物、人员或猴痘病例接触史，出现发热、皮疹等症状，应及时到正规医院就诊，并告知医生流行病学史。