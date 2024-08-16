跑步游泳骑行 有氧运动健身指南看这里

在三伏天这个闷热而又活力满满的时节，跑步、骑行、游泳、徒步等有氧运动，正受到越来越多人的青睐。但你知道吗，这些有氧运动看似简单，背后其实还有很多讲究。

人民优选来了——本期指导专家：北京体育大学运动人体科学学院副教授吴迎，中国地质大学体育部教师张育王。