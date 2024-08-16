人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民优选来了

跑步游泳骑行 有氧运动健身指南看这里

陈子源

2024年08月16日08:45 来源：人民网

在三伏天这个闷热而又活力满满的时节，跑步、骑行、游泳、徒步等有氧运动，正受到越来越多人的青睐。但你知道吗，这些有氧运动看似简单，背后其实还有很多讲究。

人民优选来了——本期指导专家：北京体育大学运动人体科学学院副教授吴迎，中国地质大学体育部教师张育王。

(责编：孙红丽、吕骞)




热门点击排行榜