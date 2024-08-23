体育旅游消费市场快速增长

本报电 （记者赵珊）近日，同程旅行联合咕咚APP发布了《2024体育休闲消费报告》，分析体育户外休闲旅游消费新趋势，今年体育旅游消费市场快速增长，成为旅游业发展的亮点之一。1月至7月，体育旅游的搜索热度增长87%，户外运动参与人数同比增长19%。

在巴黎奥运会期间，前往法国跟团游的热度增长225%，反映出国际体育赛事对旅游需求的影响力。除了观看比赛，人们还积极参与运动，咕咚用户喜爱的户外运动有跑步、骑行和健走。同程旅行上体育旅游的热门玩法包括观赛游、登山徒步、户外骑行、马拉松和水上运动等。这些融合了体育和旅游的活动不仅带给人们运动的乐趣，还助人们探索新兴旅游目的地。户外骑行和登山徒步最受青睐，展现出人们对健身和自然探索的浓厚兴趣。90后占比最高，80后则是健步走的主要人群，00后骑行用户数量快速增长。

上半年，北京、成都、上海、深圳、杭州、苏州等多个城市举办的马拉松比赛吸引了各地长跑爱好者参加。北京的奥林匹克森林公园、玉渊潭公园和朝阳公园，上海的世纪公园、广州的天河体育中心、深圳的人才公园是最受欢迎的跑场。骑行关注度最高的城市是北京、西安和杭州，北京的长安街夜骑、胡同骑行，西安的古城骑行，杭州的千岛湖、西湖环湖骑行都颇受关注。

与运动户外相关的景区预订热度也快速增长，上半年相关景区预订热度同比增长108%。北京的鸟巢和水立方参观体验、杭州的千岛湖骑行、云南的基诺山雨林徒步、北京长安街夜骑和三亚珊瑚礁潜水等体育旅游项目受欢迎。7月，长安街夜骑相关搜索热度同比增长超过3倍。此外，峨眉山、黄山和长白山各类登山徒步的旅游产品预订也持续火热。