县域旅游释放消费新动能

今年，一些县域旅游目的地热度持续升温，游客纷至沓来。“小而美”的县域旅游发展强劲，硬件设施和服务水平不断提升，性价比高，满足了人们多元出游需求，成为文旅消费新亮点。

消费规模增长快

近日，河北省正定县荣国府景区开启“一梦入红楼”沉浸式夜游，推出“群芳夜宴”等8大主题演艺，实景演出、全息投影、红楼诗词、情景旅拍等让游客体验“人在画中游”。夜游为正定旅游焕新添彩。今年上半年，正定接待游客量超过3397万人次，比去年同期增加327.71%。

美团统计显示，暑期县域文旅消费规模快速增长，嵊泗、安吉、桐庐、延吉等热门目的地环比增幅超过60%。携程数据显示，暑期县域旅游订单同比增长22%，高于一线城市增速。

记者从去哪儿平台了解到，暑期参与县域旅游的游客大多来自一二线城市，异地游客占比达77%。是否可以较为方便到达，是异地旅客选择县域目的地时重要的决策因素。荔波高铁站距离知名景区小七孔仅11公里，贵阳至荔波的高铁开通运营后，荔波接待游客人数持续大幅增长，已成为今年贵州最热门的旅游目的地之一。

今年县域酒店均价与去年暑期基本持平，较2019年同期有较为明显的涨幅，县域最受欢迎的是连锁酒店和中高星酒店。去哪儿大数据研究院研究员蔡木子分析，越来越多的连锁酒店集团、中高档酒店加速布局县域市场。可以预期，交通较便利、特别是靠近知名风景区的县城将是酒旅市场未来重要的增长点。

新兴业态涌现多

县域有优美的自然景色、宁静的田园风光、多彩的历史文化和悠闲惬意的生活空间，正成为许多游客的“心灵栖息地”。

“从上海自驾2小时抵达江苏宜兴，森林、竹海、茶田……仿佛穿行于绿野仙踪。”“浙江桐庐凭借森林古道和峡谷漂流带来的清凉感，引来许多游客。”在大众点评等平台上，一些“纳凉小城”获得众多“点赞”。

去县域寻美味也成为不少人的出游动机。“去不了土耳其，我去‘国际乌’。跟着义乌必吃榜吃了一圈，最喜欢贝迪餐厅的土耳其烤肉。”美团数据显示，县域味蕾游的文旅消费规模呈上升趋势。

随着县域旅游“火出圈”，新兴文旅消费业态也在县域生根发芽。

广东省惠东县在暑期仅巽寮湾就迎来游客70万人次，全县滨海片区接待游客超132万人次。游客在巽寮湾不仅能品尝海鲜，体验划船、游泳等传统旅游项目，还能接触小众运动。在海边滑翔伞基地，游客在教练带领下体验空中飞行，大海、落日、群山、丛林……尽收眼底。“滑翔伞是近几年发展起来的小众运动，惠东巽寮湾有山有水，具备发展滑翔伞的市场条件。”滑翔伞基地相关负责人介绍。

浙江省青田县咖啡文化悠久，如今县城有数百家咖啡馆，“满城尽飘咖啡香”。美团数据显示，今年以来，“青田旅游”相关搜索量同比增长109.7倍。为填补夜间消费场景的空白，青田县的“幸福咖啡馆”探索日咖夜酒新经营模式，咖啡馆在夜间变身小酒馆，每天能迎来一两百位客人，旅游旺季时一天接待量超过700人。

美团近日发布的《2024年轻人县城旅居报告》显示，上半年，徒步蕨类森林、苍山采野生菌、去溪流边拓染等县域新奇体验的订单快速增长。大理市、淳安县、长沙县的赛车订单量多，瑞安市、万宁市、阳朔县、惠东县、都江堰市的滑翔伞订单量多，博乐市、都江堰市、胶州市的射击射箭订单量增长快。

独特景观魅力足

与知名景区和热门旅游城市“人从众”的拥挤相比，县域旅游的环境更加舒适。更多的游客选择县域，表明当地旅游消费日趋成熟，多层次、多业态、多样化的旅游市场格局逐渐形成。

县域旅游正释放消费新动能。全国A级旅游景区的县域覆盖率由2012年的73%提升至2023年的93%，旅游景区有力支撑旅游发展和县域经济发展。

携程研究院分析认为，旅游市场下沉背后反映出中国旅游市场目的地更加多元，县域旅游主打特色小众。据不完全统计，去年12月以来，10个省级行政区共新增127家4A级景区，其中65%分布于县城及县级市，且旅游产品也在快速迭代升级。

中国旅游研究院战略研究所副研究员韩元军告诉记者，县域旅游能够出圈需要具备独特的生态旅游资源和文化旅游资源，包括美食、音乐、非遗、建筑等。此外，便捷的交通、消费新场景和实惠的价格也不可或缺。县域旅游要长红，须打造独特的旅游吸引物，完善住宿、餐饮、购物等商业配套，同时形成目的地独特标识。既舒适又有性价比的县域旅游目的地才能持续吸引大众。