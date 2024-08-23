我国加强短缺药品保供稳价

本报北京8月22日电 （记者白剑峰）我国发挥短缺药品供应保障工作会商联动机制作用，加强短缺药品监测预警与供应保障，提升分级应对处置能力，统筹做好短缺药品保供稳价各项工作。

提升会商联动机制化水平。国家卫生健康委组织召开国家联动机制联络员会议，明确加强药品供求监测研判分析，集聚药物政策合力。依托全国公立医疗卫生机构短缺药品信息直报系统，汇集相关部门多源监测数据，开展监测预警和定期通报。国家医保局持续监测国家短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单药品的价格和配送情况。

合力保障短缺药品稳定供应。国家卫生健康委指导各地健全区域医疗机构储备合作互助机制，推进信息互通和资源共享。工业和信息化部密切关注并跟进短缺药品制剂及原料药生产情况，完善中央和地方两级常态短缺药品储备，会同国家卫生健康委及时调配国家医药储备，全力保障患者救治需要。商务部密切关注药品市场供需形势，持续开展药品市场监测。国家药监局加快国家短缺药品清单品种审评审批。

夯实药品领域监管执法。市场监管总局持续开展医药等民生领域反垄断执法专项行动和价监竞争守护行动，指导地方加快药品领域相关垄断案件办理，依法查处价格违法案件。国家医保局针对部分药品价格异常上涨问题，约谈相关企业及时纠正异常高价。税务总局对分析研判发现的医药行业涉税高风险企业依法开展检查，严厉打击医药企业虚开增值税发票等违法行为。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 14 版）