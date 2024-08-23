推广群众体育 开展全民健身（大家谈）

习近平总书记在接见第33届夏季奥运会中国体育代表团时强调：“我们要继续大力发展以人民为中心的体育事业，推动全民健身和全民健康深度融合，向着建设体育强国、健康中国的目标不断迈进。”本期大家谈聚焦各地促进群众体育发展、开展全民健身活动的情况，为建设体育强国和健康中国凝聚力量。

——编 者

统筹群众体育和竞技体育

潘俊强

群众体育是竞技体育的基础，竞技体育是群众体育的延伸，二者互相成就、相得益彰。作为“双奥之城”的北京，在举办完夏季奥运会和冬季奥运会后，将“鸟巢”、“水立方”、首钢滑雪大跳台等各类场馆全部对外开放。群众不仅可以直接感受奥运遗产的魅力，还可以利用高水平体育设施进行运动。

面对群众日益增长的体育运动需求，北京各区还挖掘可利用的资源，将空闲边角地、老旧厂房等改造成为体育运动的“金角银边”，大大方便了群众进行体育锻炼。用好奥运遗产，让奥运精神以多种形式融入群众体育运动中，大家都是受益者。

群众体育的发展水平，是衡量一个国家体育发展水平的重要标志。越来越广泛的群众体育运动，必能为竞技体育发展提供丰沃的土壤。

（作者为本报北京分社记者）

广泛开展全民健身

宋豪新

体育不仅承载着国家强盛、民族振兴的梦想，同时也是许多人强健身心、提升健康素养的不二选择。全民健身更加广泛、更加深入地开展起来，需要体育公共服务发挥更大作用。

党的二十届三中全会《决定》提出，“完善全民健身公共服务体系”“实施健康优先发展战略”。针对基层体育服务力量弱、全民健身公共服务体系“最后一米”存在空白等问题，四川打造“百万群众体育引领员工程”。经过招募培训的群众体育引领员（体育志愿者），能更科学地指导群众开展健身运动，提升群众科学健身意识，帮助群众掌握健身技能。政府搭台、志愿服务、科学引导，能更好地推动全民健身活动广泛开展。

近年来，从“带动3亿人参与冰雪运动”，到燃遍华夏大地的“马拉松热”，群众体育和全民健身的热潮一浪高过一浪。进一步促进全民健身与全民健康深度融合，一定能筑牢中国式现代化的健康基石。

（作者为本报四川分社记者）

加强青少年体育工作

刘军国

参加巴黎奥运会游泳比赛的31名选手中，有9名来自浙江。浙江“泳军”的实力，可见一斑。“中国游泳看浙江”，密码是什么？

浙江数十年来高度重视青少年游泳教育，是一个重要因素。笔者每次去杭州游泳健身中心，都会看到不少青少年在教练的指导下刻苦训练。在浙江，游泳是许多地方中小学生的必修课，并被纳入中考体育选项。在绍兴市柯桥区、上虞区等区县，“水乡的孩子会游泳”公益培训被列入2024年度民生实事项目，万余名小学生获得免费培训。对青少年而言，学会游泳，不仅可以增添一分安全保障，更能养成通过体育增强身体素质的好习惯。擅长游泳的青少年多起来，游泳竞技也会因此受益。

近年来，上海、山东、海南等地，都已开始推动中小学生游泳教育普及工作。加强体育部门和教育部门的协调配合，因地制宜推动青少年体育素养稳步提高，将为健康中国和体育强国建设打下坚实基础。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 05 版）