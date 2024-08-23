心脏病患者能否安全接受其他手术（名医讲堂）

心脏像水泵一样，推动血液流向全身的组织器官，以供应氧和各种营养物质，并带走代谢的终产物，如二氧化碳、尿素和尿酸等，使细胞维持正常的代谢和功能。有一颗功能稳定的心脏，是患者接受其他疾病诊治的基础，尤其是接受较大非心脏手术所必需的。

随着医疗水平的提高，不少患者接受了心脏手术治疗。这些患者和家属往往有这样的疑虑：心脏病患者接受其他手术的风险大不大；心脏手术后，再接受其他手术是否安全；同时发现心脏疾病和其他脏器疾患，如何选择治疗顺序等。

研究显示，全球每年非心脏手术相关并发症的发生率为7%—11%，死亡率为0.8%—1.5%，其中42%属于心脏并发症。据此推算，我国每年至少有45万例心脏并发症。这提示我们，在患者就诊过程中，需要医患双方时刻关注患者心脏的问题，从而改善治疗效果，促进早日康复。

由于各种因素的影响，非心脏手术期间更易引发或加重心脏疾病。临床研究发现，非心脏手术发生心脏并发症的概率高达5%，如胰腺十二指肠切除术、肝胆手术、胃癌根治术、开放的下肢血管重建、截肢术、血栓切除术等。手术和创伤致心血管事件增加的原因，多为组织损伤导致躯体应激反应，交感—迷走神经系统失衡；同时由于失血、失液等因素进一步加重躯体的应激反应。而外科手术过程本身可导致机体的凝血纤溶系统失衡，二者均可导致心肌氧耗增加，从而发生冠脉血栓事件，导致心肌缺血和心力衰竭的发生。

临床上常见的心脏手术大多针对瓣膜性疾病。对于反流性瓣膜病，如果是轻中度反流，症状无或轻微，无明显非心脏手术禁忌，一般可以安全接受非心脏手术；瓣膜重度反流，如无症状，左心射血分数在正常范围，也可以安全接受非心脏手术；瓣膜重度反流，有症状或左心射血分数小于30%，积极的内科治疗后，可以进行非心脏手术。狭窄性的瓣膜病影响心脏的输出量，狭窄严重，可以明显降低心输出量，心脏代偿能力低，若有症状，建议先行心脏手术；若无症状，则可以进行轻中度风险的非心脏手术。瓣膜置换术后，患者如果瓣膜功能正常，心功能正常，可以接受非心脏手术，但要注意调整抗凝药物。

冠心病在临床上也比较常见。患者有不稳定心绞痛，冠脉狭窄大于75%，虽经积极药物治疗仍有症状，往往需要进行有创治疗，如冠脉球囊扩张、支架植入或冠脉搭桥手术。这类患者如果需要非心脏手术，要针对疾病安排手术顺序。如果患者是良性肿瘤或恶性程度低的疾病，应先考虑实施内科冠脉球囊扩张的支架植入治疗冠心病，在3—6个月抗血小板治疗后，再行非心脏手术；如果是恶性肿瘤，可以先施行冠脉搭桥术，因为这一手术对抗血小板要求没有那么严格，可以随时停止服用抗血小板药物，尽快安排恶性肿瘤手术。

对于已接受心脏手术的患者，由于要接受抗凝或抗血小板药物治疗，所以择期进行非心脏手术时，可以术前5—7天停止服用抗凝药物。在停药期间，可以用低分子肝素桥接抗凝。术前还需进行专业监测，以防范出血风险。

总之，心脏病患者，经过积极评估，可以安全接受非心脏手术治疗，但前提是必须去正规且临床综合水平较高的医院。

（作者为北京协和医院心外科副主任、副主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 19 版）