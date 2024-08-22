2024年“最美医生”代表亮相 分享从医经历和体会

新华社北京8月22日电（记者李恒、董瑞丰）国务院新闻办公室22日召开中外记者见面会，2024年“最美医生”代表出席，分享从医经历和体会。

安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村海岛卫生站医生余家军，广州中医药大学第一附属医院岭南肿瘤研究所主任中医师林丽珠，天津市胸科医院心外科主任医师姜楠，北京大学第一医院儿内科主任医师、北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院执行院长侯新琳，北京老年医院护理部主任护师邓宝凤等4名个人代表和1名团队代表，分享了从医路上的一些感人故事和深刻体会。

2024年8月19日是第七个中国医师节，主题是“崇尚人文精神，彰显医者仁心”。中央宣传部、国家卫生健康委当天向全社会公开发布了2024年“最美医生”，他们是朱兰、姜楠、陈静、翁心华、余家军、林丽珠、邓桂芳、李伯藩、侯新琳、毛里夏里甫·哈帕10名个人和活跃在全国各地的老年护理团队。

这些“最美医生”当中，有的致力于推动医学科技创新，长期奋战在医学科研第一线；有的专注于发挥中医药防病治病独特优势，积极促进中医药传承发展；有的投身于妇女儿童健康事业，以精湛的医术、优质的服务增进妇儿健康福祉；有的扎根于农村社区服务农民健康，用无私的奉献夯实基层医疗卫生网底；有的立足于鼠疫防控工作岗位，以敬业的态度筑牢公共卫生安全防线；有的倾情于老年护理工作，全心全意关爱照护老年患者……他们用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神。