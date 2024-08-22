直播预告：别让肥胖“偷走”健康 一起帮孩子控好体重

超重问题、肥胖问题是重大的公共卫生问题。为此，国家卫生健康委、全国爱卫办、教育部等16个部门联合启动“体重管理年”活动。为了进一步提升公众体重管理意识，让科学化、专业化和精准化的体重管理科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“‘管’好体重 一起行动”系列科普直播。

近年来，儿童青少年超重肥胖率呈现上升趋势，已成为威胁我国儿童青少年身心健康的重要公共卫生问题。有效遏制超重肥胖流行，促进儿童青少年健康成长刻不容缓。那么，儿童超重、肥胖如何界定？儿童肥胖的危害有哪些？家长们该如何帮助孩子科学管理体重？8月23日(周五)15:00，首都儿科研究所附属儿童医院儿童营养研究中心主任王晓燕将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解“如何帮儿童控好体重”的科普知识，欢迎届时收看！

嘉宾简介

王晓燕，首都儿科研究所附属儿童医院儿童营养研究中心主任、主任医师，中华医学会儿科学分会儿童保健学组委员，中国优生科学协会理事，中国健康管理协会理事中国妇幼健康研究会婴幼儿养育照护专业委员会常务委员，北京市朝阳区预防医学会儿童生长发育专业委员会副主任委员，北京市健康科普专家，北京市朝阳区医学会儿科分会委员，北京市朝阳区妇幼保健技术服务专家团队儿科组专家等。

擅长：儿童保健，儿童营养。

如何收看直播：

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