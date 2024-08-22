2024年中国医师节庆祝大会在京召开

活动现场。受访者供图

2024年8月19日是第七个中国医师节，今年的节日主题是“崇尚人文精神，彰显医者仁心”。节日当天，中国医师协会在北京召开2024年中国医师节庆祝大会。全国政协教科卫体委员会副主任、中国医师协会会长马晓伟，国家卫生健康委员会党组成员、副主任李斌出席会议并讲话。

马晓伟表示，一年一度的中国医师节，弘扬与致敬的是广大医务工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神；倡导与宣示的是广大医务工作者要接续奋斗、努力当好新时代人民健康的忠诚卫士。他强调，进入新时代，面对人民群众健康需求的新变化，面对现代医学科学技术的新发展，广大医务工作者要立身修德、锐意进取，致力于服务大局、精进医术、人文关怀、创新发展。

李斌指出，长期以来，广大医师毫不动摇坚持党的领导，全心全意保障人民的身体健康和生命安全，扎实推进健康中国建设，赢得了全国人民的信赖和尊重，得到了党和国家的信任和肯定。他希望，广大医务工作者把学习好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在今后的工作中，一是坚持人民至上，推进医疗服务质量提升。二是坚持弘扬正气，营造尊医重卫的良好氛围。三是坚持医学人文并重，促进医学教育创新发展，共同推动医疗卫生事业高质量发展。

国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局、中央军委后勤保障部卫生局有关负责同志，中国医师协会及各分支机构负责同志，有关学会、协会负责同志，全国各地专家和医师代表共计600余人参会。开幕式由中国医师协会常务副会长兼秘书长于竞进主持。