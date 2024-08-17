放了支架后，血管里的斑块哪儿去了

我们知道，动脉粥样硬化斑块需要长年累月才能形成，而当动脉粥样硬化斑块体积越来越大，将会引起冠状动脉狭窄，严重时甚至可以闭塞，引起心肌缺血或者心肌梗死。这时候，置入心脏支架可以扩张狭窄的冠状动脉，改善心肌供血，或者挽救即将坏死的心肌。

了解了这一过程，不少患者会好奇，放完支架后冠状动脉畅通了、血供恢复了，但也没有把斑块取出来，那血管里的斑块到哪儿去了呢？

血管里的斑块取不出来

如果发生了急性心肌梗死，患者血栓量比较多，可以考虑采取血栓抽吸的治疗方法把血栓取出来。那么，斑块能取出来吗？

在血管里，血栓常常是游离在血液中的，而斑块则不同，斑块长在血管内膜下，与血管壁连为一体。而且，斑块的边界往往不规则也不清晰，想要把斑块取出，就需要将病变部位的血管进行内膜剥脱，这种操作在冠状动脉几乎是不可能的。因此，临床上通常不会、也很难把冠脉斑块取出来。

软斑块被压扁了

斑块既然不能取出，在置入支架后，斑块难道会自然消失吗？并不会。在心脏支架术后，斑块依然存在于冠状动脉之中，只不过是被压在支架和血管壁之间了。

心脏支架手术时，医生会通过专用导丝将带有球囊导管的支架送到冠状动脉狭窄部位，加压使球囊膨胀，支架就会扩张，释放并贴附于血管壁，从而撑开狭窄的血管。在这个过程中，狭窄部位的动脉斑块会被膨胀的球囊充分挤压，斑块内堆积的坏死细胞、脂质等成分，会被挤压并贴到血管壁上，当支架成功放置后，斑块就被夹在支架和血管壁之间，也就是斑块被压扁了。

硬斑块被切割或磨碎

上面说的是质地较软、可以被压缩的斑块。但是，有些斑块发生了钙化，质地非常坚硬，不能直接被压扁，这种情况下要如何放置支架呢？

首先，可以采用切割球囊，这种球囊导管上安装了刀片，可以对钙化斑块进行切割，把斑块较硬的表面破坏，之后就可以进行有效扩张，一边切割一边挤压斑块。

其次，还可以进行冠状动脉内旋磨术。对冠脉严重钙化的患者，如果直接进行支架置入术很可能出现支架膨胀不全（也就是支架不能完全地撑起来）、支架贴壁不良（也就是支架和血管壁间存在巨大间隙）等问题，导致支架手术失败或者发生严重并发症。冠状动脉内旋磨术，使用带有超高速旋转的磨头将冠脉内的钙化组织碾磨成极小的微粒，从而将阻塞血管腔的钙化斑块去除，为后续顺利置入心脏支架做好准备。

敲黑板

放支架防不住新斑块

虽然说了很多处理斑块的方法，但是，如果术后不进行预防，仍可能再长出新的斑块。因为放置支架只是机械地撑开了血管，并未改变患者发生动脉粥样硬化的危险因素。

要预防斑块，还是需要从健康的生活方式做起，平衡膳食、规律运动、戒烟限酒。此外，控制高血压、高血糖、高脂血症等危险因素也非常重要。 文/刘健（北京大学人民医院）