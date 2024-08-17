夏天花式闹肚子 先搞清原因再说

接二连三的几场雨，让炙烤、桑拿模式并存，这个时候更得提防腹泻搞突袭。中毒性腹泻、感染性腹泻、功能性腹泻——夏季的“花式”闹肚子如何对症下药？今天，急诊科医生就来帮大家揪出各种腹泻背后的罪魁祸首。

抗生素无法摆平所有拉肚子

我们可以将夏季常见的腹泻分为感染性腹泻和非感染性腹泻两大类。

感染性腹泻在夏季腹泻中最多见，主要是因为夏季高温、蚊虫多、湿度大，有利于病原体滋生、存活和传播，人们进食受到病原体污染的食物后，病原体会在体内繁殖、释放出毒素，引起食物中毒腹泻。有的人喜欢生吃一些蔬菜水果，如果清洗不干净或直接饮用了不干净的水，也可能引起感染性腹泻。

夏季腹泻中，常见的病原体包括葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌、阿米巴原虫、隐孢子虫、轮状病毒等。

非感染性腹泻最常见的原因也是食源性的。夏季天气炎热，很多人喜欢吃冰淇淋等生冷饮食，又喜欢把空调开得温度很低，这就很容易导致胃肠功能紊乱，引起非感染性腹泻。还有一些与食物不耐受或过敏反应有关，常见的如海鲜、奶类、糖类等。

这里需要提醒注意的是，不是所有闹肚子都能吃抗生素解决。抗生素主要针对细菌感染，对病毒感染无效，且随意服用止泻药或抗生素这两类药物可能导致不良后果，需要在医生指导下使用。

病因不同 腹泻症状各异

不同原因的腹泻表现会有明显差异，这里举例说明几种常见腹泻的临床表现。

细菌性食物中毒 这可能会出现集体发病，其潜伏期短，患者可出现急性呕吐、水样泻，重者可以有黏液脓血便，病程一般比较短，持续约1至3天后可好转。

细菌性痢疾 是由痢疾杆菌引起的，好发于夏季，临床特点包括起病急，一般先发热、腹痛，继而出现腹泻黏液脓血便，病情可轻可重。

阿米巴痢疾 是由阿米巴原虫感染所致，主要传染源是感染者，可通过苍蝇、蟑螂等传播。一般发病较慢，全身不适较轻，大便与脓血相混合，有明显腥臭味，通过显微镜检等可以确诊。

轮状病毒感染 这是夏秋季节婴儿腹泻的主要原因。A组轮状病毒一般起病急，首发症状是发热、腹泻，大便每天可以达到十余次，部分患儿会有呕吐和咳嗽，病程多在1周左右。青少年好发急性出血坏死性肠炎，这种肠炎与产气荚膜杆菌感染有关，表现为突发中上腹腹痛、阵法绞痛，伴呕吐、腹泻、便血等。这种病同样属于急危重症，需要及时干预。

过敏相关肠胃炎 急性非感染性腹泻中与过敏反应相关的胃肠炎，表现为进食特定食物相关的腹泻，比如虾、螃蟹、乳制品等。发病时可出现腹痛、腹泻、呕吐，还可伴有皮疹、瘙痒、血管神经性水肿等胃肠道外的过敏表现，一般短时间症状可自行缓解或抗过敏治疗后缓解。

受凉后的肠功能紊乱 主要表现为腹痛、腹胀、腹泻、排便不适等，一般没有明显发热等全身症状。

抗生素相关腹泻 因较长时间应用广谱抗生素或者接受大手术治疗，可能出现抗生素相关腹泻。其主要与肠道菌群失调有关，表现为突然频发腹泻黄绿色水样便，严重的出现血水样大便，往往伴有明显发热、腹胀、腹痛、呕吐等表现，24小时腹泻量可以达到3000毫升至5000毫升，病情凶险，需要立即干预。

“闹肚子”的居家自救指南

如果腹泻频繁、量大，应注意补充液体和电解质，可以适量饮用口服补液盐或自制的含盐糖水来补充流失的水分和电解质。腹泻早期，一些人可能暂时无法耐受乳糖，应避免食用牛奶和乳制品，可以尝试少量多餐的饮食方式。腹泻期间，首先保证充足的休息睡眠，有助于恢复免疫力。同时调整饮食，应该选择易消化的食物，比如稀饭、馒头、面条、煮熟的蔬菜等。避免油腻、辛辣、生冷食物和高纤维的食物，避免食用疑似污染的食物或疑似过敏原食物。

治疗期间还要密切关注腹泻的症状变化情况，如持续时间、频率、粪便的性状，有无合并发热、腹痛、呕吐、便血等。如果病情不见好转或加重，应及时就医。

儿童腹泻的基本处理原则与成人大体相同，但也有所差异。补液治疗对于儿童腹泻至关重要，推荐以口服补液盐为主，严重情况下可静脉补液。补充锌元素可以缩短儿童腹泻病程，加快康复。

多数婴幼儿腹泻并不需要使用抗生素，只有当明确为侵袭性细菌感染时，才考虑使用抗生素。另外，不推荐给婴幼儿使用止泻药。腹泻期间需要密切监测婴幼儿的生长发育情况，确保腹泻不会导致营养不良或生长发育障碍。对于无脱水征象和仅有轻度脱水的患儿，可以居家治疗，病情不好转或加重时应及时就医。

这种情况 别耽搁快就医

如果患者出现腹泻迁延不愈、体重减轻等情况，提示有器质性疾病可能，就需要及时就医。如出现发热、持续呕吐、血便或黑便、严重腹痛或脱水症状（比如口干、少尿、头晕、乏力、精神倦怠、血压低、心率快），提示病情危重，需要及时干预。

另外，一些特殊体质人群如出现腹泻，应给予特别的重视。这些人包括自身免疫性疾病患者，免疫抑制状态比如器官移植术后，应用免疫抑制剂或激素，肿瘤化疗后严重腹泻的患者。还有身体耐受性差的患者，比如高龄老人，合并严重心脑血管疾病、动脉硬化、心力衰竭、肾衰竭透析患者及免疫功能尚不健全的婴幼儿等。这些人如果腹泻症状持续，均需要及时就医，避免延误病情。

多知道点

多吃益生菌、维C能预防腹泻吗？

益生菌可以改善肠道环境和免疫系统功能。但益生菌对不同类型腹泻患者的防治作用却是不同的。目前公认益生菌对中等程度感染性腹泻的治疗有效，但对于其他类型的腹泻，比如抗生素相关腹泻、肿瘤化疗后腹泻的预防作用存在争议。

对于健康成年人，应用益生菌的风险很小，但对于存在免疫抑制的老年群体，应用益生菌还是有感染风险的。所以益生菌的使用需要个体化。

此外，维生素C可维持机体免疫功能，增强患者体质，抵抗感染，缓解腹泻症状。但过量的维生素C反而会加重胃肠道负担，引起腹胀、腹泻加重，还有可能增加肾结石危险。因此，对于存在维生素C缺乏和丢失风险的患者，可以给予维生素C治疗，但每日的摄入量不要超过2克。

敲黑板

有时腹泻只是表象

特别提醒，有时候腹泻只是其他疾病的临床表现之一。比如甲亢患者，因为甲状腺素水平增高，导致自主神经功能紊乱，肠道蠕动明显加快，可以表现为体温增高、呕吐、腹痛、腹泻，乍一看酷似感染性腹泻，但这类患者还有明显心率加快、血压增高、烦躁易怒、失眠多梦、肢体震颤甚至突眼等表现。有经验的医生鉴别起来相对容易。

可见，腹泻的临床表现因病因而异，切勿发生腹泻症状便盲目用药，还需查明病因进行治疗。

文/卢毅 苏晨芬（北京友谊医院）