乐见更多“代际融合”养老服务探索

年轻人住进养老院，宛如一场跨越年龄的相聚，为“代际融合”打开了一扇通往无尽可能的大门。在这里，年轻人可以用志愿服务时间抵扣房租，节省生活成本，老年人可以得到年轻人的陪伴和服务，增加生活乐趣。在“老”与“少”的融合成长中，“代际融合”正在以更加务实可行的实操举措实现多方共赢，不断促进两代人之间的理解，拓宽两代人的眼界，逐渐培养出代际共通、共情、共识。

近日，北京养老行业协会发布公告，拟在北京部分养老机构开展试点工作，面向社会招募“代际融合”为老服务青年志愿者。入选志愿者每月提供不少于20小时的志愿服务，就能以每月300元至500元的价格，获得养老机构提供的住宿。消息一出，立刻引起不少年轻人的关注，“这个项目既能相对满足老人的需求，又能帮一些刚毕业的大学生解决租房难题，应该能实现双赢”。在社会老龄化趋势加快与代际关系变革的背景下，“代际融合”的新探索不仅是在为缓解养老供需矛盾摸索新路，更是为统筹不同年龄群体的利益诉求，促进代际共融与社会和谐进行的有益尝试，引发积极反响自然也在情理之中。

凡长者，皆是已经归来的青年，如硕果累累的大树；而青年，则是奋发急进的旅者，如茁壮成长的新苗。让长者与青年之间不因行为习惯、人际关系、兴趣爱好、心理需求和目标规划的差异而形成鸿沟，充分激发各类人群的生活激情与活力，构建长者与青年互学互助、同行共进的“和谐森林”，跨越时光阻隔见证互相成就的温暖，日渐成为社会各界的殷殷期待。

一段时间以来，在网络舆论的“聚光灯”下，代际差异和冲突被无限放大。“怼长辈”“怼亲戚”的网络表情包、网络段子、短视频等在互联网上层出不穷，这被视为部分年轻人向长辈权威的“公开挑衅”。不仅如此，青年群体代际冲突也在互联网上引发了一些公共舆论事件。此外，在职场中对于来自前辈言论的不妥协，在网络上对于老一辈“旧观念”的不屑，也让代际冲突由小范围的个体行为有扩大范围之势。代际冲突不仅让一代人与另一代人之间的沟壑更加难以弥合，也为社会发展带来了更多不确定因素。

某种程度上，代际关系是社会关系的缩影。在经济社会快速发展的当下，关注代际关系有利于推动各群体互相理解，促进社会和谐进步。因此，当我们看到“第一批00后住进养老院：月租300元，室友大我50岁”的视频走红网络时，看到“数字助老伙伴计划”，鼓励年轻人与老年人结对，帮助老年人更快融入数字生活时，看到老幼共融的社区生活场景不但增加了养老托育服务供给，也成为缓解代际隔阂的重要举措时，特别是看到北京将招募“代际融合”为老服务青年志愿者，以志愿服务换住宿时，我们不能不为各地各方为推动“代际融合”所作出的探索点赞。

年轻人住进养老院，这种新型养老服务模式宛如一场跨越年龄的相聚，它不仅让年轻人有机会提前看到、感受到老去后可能经历的生活状态，还为老年人带来了年轻的新朋友。这种模式的探索，为“代际融合”打开了一扇通往无尽可能的大门。在这里，年轻人可以用志愿服务时间抵扣房租，节省生活成本，老年人可以得到年轻人的陪伴和服务，增加生活乐趣。在“老”与“少”，“快”与“慢”，“新”与“旧”的融合成长中，青春气息与老成持重，向上生长与练达从容相得益彰。“代际融合”正在以更加务实可行的实操举措实现多方共赢，不断促进两代人之间的理解，拓宽两代人的眼界，逐渐培养出代际共通、共情、共识。

当然，任何创新模式的推行都不可能一蹴而就。“代际融合”的探索在实践过程中必然会面临诸多挑战。比如，如何确保志愿者的服务质量、如何平衡老年人与年轻人之间的生活习惯差异，等等。这些问题的解决，都需要养老机构、志愿者以及社会各界共同努力，不断完善。

路虽远,行则将至；事虽难,做则必成。在补齐养老服务短板中凝聚青春力量，在回应青年急难愁盼中拓展养老服务空间，“代际融合”的每一步探索都值得称许。